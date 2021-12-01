巴巴多斯建共和　去殖之路仍遥远

来源：香港01

作者：倪文迪

踏入本周二（11月30日），加勒比海岛国巴巴多斯（Barbados）庆祝从英国殖民地独立55周年纪念，同时亦正式告别英女王的元首地位并将国家体制由君主立宪转为共和国。英国王储查理斯作为王室代表亦出席了交接典礼，距离第一艘英国船于1625年到达巴巴多斯接近400年。

巴巴多斯是典型的加勒比海殖民地，历史充满了血与泪。该国九成居民是非洲黑人的后裔，而非该土地上的原住民。在过去近四百年的英国殖民时代，殖民者为了在当地大量生产蔗糖而从对岸非洲运来大量黑奴。为了去殖民，巴巴多斯国内一直有讨论是否要废除君主立宪制改为共和国。一直到2020年美国因黑人弗洛伊德之死而爆发大规模黑人平权运动，此契机促成了巴巴多斯决定走向共和。

另类殖民主义

巴巴多斯告别英女王成为共和国，是当地人民选择从历史中走出来的一步，象征了与其斩断与殖民主义的关系。不过巴巴多斯此举顶多只是意识形态上去殖，在经济上，该国仍然活在某种经济殖民主义当中。

在殖民时代一直到1970年代，巴巴多斯的经济几乎全依赖英国人所建立的制糖业。在1970年代后，当地的工业一度有所发展，但随着1990年代波斯湾战争引发第三次石油危机，该国又陷入经济危机，此后产业出现空洞化。现在巴巴多斯的经济主要依赖低税率成为国际企业的“避税天堂”，以及以吸引英国等欧美旅客为主的旅游业。从这方面看，巴巴多斯在经济上可说仍然是先进国家的“殖民地”，必须依赖他国生存。然而，随着先进国家开始推出全球最低税率等打击避税天堂的政策，以及新冠疫情打击全球旅游业，当地经济亦面对挑战。

为发展中地区去殖

巴巴多斯相对而言已算是收入中等国家，相比起巴巴多斯尚有更多发展中国家的情况更差。它们的经济要么是依赖救济，便是长期欠缺发展。这些国家集中在非洲、拉丁美洲等地区，不少国家虽然都已经形式上脱离了殖民主义，但在现实经济上仍然依赖先进国家，属于某种意义上的殖民时代。

早在1960年代后大量殖民地独立，新生国家已发现即使政治上容易独立，但经济发展上仍必须依赖先进国家，开始提倡“新的国际经济秩序”（NIEO）的理念，推动先进国家本着“授人以鱼不如授人以渔”的精神，帮助发展中国家建立经济产业实力。1974年联合国大会通过《建立新的国际经济秩序宣言》，至今一直定期举办会议跟进进展。

然而，几十年来发展中国家，尤其是本身是前殖民地的，其发展都未如理常，当中即使经济较好的也只如巴巴多斯这般依赖先进国家。新冠疫情以来，非洲等地区的国家疫苗接种率远低于先进地区，更赤裸裸地反映了经济差距带来的差异仍然很大。因此要在全球去殖化，在经济上仍然是任重而道远。