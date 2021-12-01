四大公投胜负关键在中间选民

来源：中时电子报

作者：陈冠安

决战公投进入最后关键时刻，民进党在这1个月以来，可以说是全军出动，不仅砸大钱疯狂宣传造势，甚至不惜动用国家资源和违反行政中立来力拼公投“四个不同意”。那到底绿营凌厉的攻势效果如何？根据台湾民意基金会的民调来看，似乎有所效果。对比10月和11月，四大公投的同意票都明显下降，而不同意票都呈现上升的趋势。

四大公投中，反莱猪公投，同意比例从68.1%降到55.9%、不同意从25.7%上升到36.5%；珍爱藻礁公投，同意从47.7%减少到42.3%、不同意从29.6%增加到36.7%；公投绑大选公投，同意从57.4%降低到47.5%、不同意从34.2%提高到41.6%；最胶着的重启核四公投，同意从46.7%下滑到43.5%、不同意从41.7%成长到45.9%。

然而魔鬼藏在细节里，虽然公投的总体支持率出现变化，但如果从政党倾向来看公投态度，事实上，同意减少、不同意增加的主要族群其实在于民进党支持者。

反莱猪，民进党支持者同意度从50.3%下降到24.4%，不同意从43.8成长到71.3%；珍爱藻礁的同意度从43.5%减少到23.8%、不同意从34.6%增加到59.1%；公投绑大选同意从46.8%降低到26.5%、不同意从46.2%提高到67.6%；重启核四同意从31.4%降到26.5%、不同意从58.9%成长到67.6%。

在中间选民部分，受到民进党全力反攻的影响并不算太大，反莱猪的同意仅从68.9%减少到61.5%，不同意反从19.1%降到19%。；珍爱藻礁同意从39.3%降低到32.7%，不同意从23.6%提升到30.8%；公投绑大选同意从59.5%减少到47.5%、不同意从25.8%增加到28.5%；重启核四同意从41.4%略减到39.6%、不同意从34.1%微增到38.5%。

整体来说，台湾民意基金会的民调显示四项公投总体支持率之所以下降，主要来自于民进党支持者的意向转变，也就是“听党指挥”，从同意变成不同意。中间选民虽然同意比例略微下降，但靠着蓝营的同意比例因绿营全力反对反而提升，两者增减大抵可以打平。

从数据上来看，倘若民进党过去1整个月的努力，仅能对绿营支持者有重大作用，对中间选民效果有限，那这对目前看似意气风发的蔡政府来说，绝对是一大警讯。因为就目前来看，民进党支持者的同意和不同意比例基本上已经达到楼地板和天花板，减少与成长空间有限。也就是说，很难再透过民进党支持者意向的转变，来让公投支持率再大幅减低。

再者，即使是目前四项公投支持比例明显降低，但其中三项的同意比率仍高于不同意，仅重启核四支持、反对各半，因此民进党继续强推四个不同意，站在多数民意反对面，必然会对绿营有负面影响。

比如这次站在第一线反公投的蔡英文和苏贞昌，声望就遭到重挫。赞同蔡处理国政方式的比例大幅下滑7.6%、不赞同者成长6.7%；苏更是出现死亡交叉的情况，不只满意者从50.9%减少到44.9%，不满意者更是从40.8%上升到46.1%。

从此来看，虽然民进党政府强推的四个不同意，成功让绿营支持者转向，使四项公投的支持率下降，但也付出了相当程度的代价。

公投决战仅剩不到3周，民进党四个不同意的攻防边际效应将递减，蜜月期已然结束。而决定胜负的关键，便在中间选民，倘若维持当前公投的倾向，则至少有三个公投案仍将会通过。

作者为华青会理事长

