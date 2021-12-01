来源：中时电子报

作者：黄介正

两岸关系的主导权与主动权，北京声称要“牢牢把握”，华府近几年来实质上愈发“把握牢牢”。面对中美长期争霸的两个“牢牢”，台湾本身想要，或是将会被两强逼迫放弃对两岸关系的主导权与主动权吗？

主导权(agenda setting)，讲的是实力，是影响力；主动权(initiative)，讲的是动力，是意志力；而两者的基底都需具备高段智慧，方有可能适切发挥而获致效果。

习近平2013年出任中国国家主席后，即在当年印尼巴里岛APEC领袖峰会，向台湾代表萧万长表明：“两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，总不能将这些问题一代一代传下去。”之后自2017年中共十九大以至2019年《告台湾同胞书》40周年讲话，习近平将“祖国完全统一”与“民族伟大复兴”的连结愈益明朗，暗示了没有时间表的期限概念。

今年11月召开的中共十九届六中全会，也将“牢牢把握两岸关系发展的主动权与主导权”写进了中共百年第三份《历史决议》中。中国大陆在台湾议题上，不断对美拉高声量，加深红线，更在六中全会后的拜习视讯峰会上，直面正告美国总统拜登。

美国自从2017年底《国家安全战略报告》及2018年春发动对中贸易战，掀起全面抗中竞争态势；复鉴于两岸关系自2016年5月中断官方交流，民进党采取选边“亲美”政策，在对外关系与国防安全上，“倚美”的倾向愈来愈明显。美国在深知台湾必须寻求台海杠杆的需求下，自然掌控台湾及两岸关系的手，也愈来愈“牢牢”。

在大陆提出申请加入“跨太平洋伙伴全面进步协定” (CPTPP)后，台湾赶紧递件申请，却不料美国商务部长雷蒙多 (Gina Raimondo)本月中宣布，不会加入CPTPP，而寻求建立更高层次的“印太经济架构”（Indo-Pacific economic framework）。台湾“被加入”此新经济框架的机率不小，而高科技产业被迫进一步与大陆脱钩的机率大增。

关于台澎防卫，美国自10余年前，力倡建构“不对称”和“刺蝟堡垒”建军与作战概念，其后又强推“整体防卫构想”(ODC)，最近再有等于变相强增国防支出的“对外军事融资”(FMF)之提议，其中或显露美国对于台海军力失衡以及台湾自卫能力的焦虑，却也在在显示美国伸手主导台湾建军方向、军购品项、作战模式的强烈意图。

中国大陆为了民族伟大复兴，美国为了长期战略竞争，两强都意图“牢牢”的握住台湾。大陆愈主动的主导两岸关系发展进程，两岸对等协商谈判的方程式，就愈会遭到侵蚀；美国愈主动的主导台海情势发展方向，名为史上最好的台美关系，就愈像台湾被紧紧锁绑。

台湾如果将对外关系、产业发展、防卫作战等，都“唯美是从”，等于将前途命运交付在只关心自身利益的美国手中。台湾如果将任何稳住台海情势的论述、交流主张，都视为中共对台“认知战”，将一切改善两岸关系的念想，都称为“亲共卖台”，等于将海峡两岸推向“敌我矛盾”的深渊，而由美中两强决定台海是否走向战争。

大陆和台湾隔着台湾海峡分治对立，历经战争、隔绝、交流、对峙，已有72年。两岸的政治分歧，究竟要在何时解决？对于特定世代和怀抱理念的人士，诚为日益迫切的悬念，也因此想要尽快看到两岸政治关系终局的定论。

然而，无论是习近平的“东升西降”，或是拜登的“重建美好”，都需相当的时间发展验证，强权争霸也不会在短期内看到赛局胜负。大陆追求民族伟大复兴的赶路进程，美国重建印太地区科技军事的霸主地位，台湾谨慎走在两强驳火缝隙的智慧避险，都必须至少确保未来6到10年，台海周边不要发生“不预期的意外”。

执意预先写好历史，或超速跑到上帝的前面，是否对两岸人民及全世界华人长远有利，无人知晓，也不值得冒险。

台湾的永续生存与发展，我们应当交由北京和华府来决定，还是全力避免“被牢牢把握”，奋力争取自已的主动权与主导权？朝野菁英责无旁贷，年轻世代更要深思。

作者为淡江大学战略所副教授