台商不该是两岸关系替罪羔羊

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台商是游走两岸的特殊族群，过去是两岸连接的脐带，现在却夹在台湾与大陆的对立之间，过去他们曾是台湾政治发展的重要动力，现在则身陷在蓝绿的对抗当中。

台商对大陆经济发展，有很大的贡献，可是在外资大量涌至、陆企茁壮后，当局重视台商的程度不如以往，反而在两岸关系紧张之际，成为替罪羔羊，动辄以政治标准苛求，台湾这边骂这些企业是红色，大陆那边骂这些企业是绿色。

过去有许文龙的奇美、殷琪的大陆工程，后有王雪红的HTC，现在则是远东企业被大陆当局以环保、劳工等违规为由，处以钜额罚款。谁都知道，罚款的理由不过是藉口，真正原因是大陆要处罚日前公布的三名台独黑名单背后的金主，而远东企业因为依法申报，查有实据。

远东集团董事长徐旭东日前在联合报投书，呈现出台商企业的难为与尴尬：一方面离不开大陆的市场与生产基地，所以要表态反对台独，但另一方面，徐旭东强调，他希望两岸关系“维持现状”，支持辜汪香港会谈时主张的九二共识，则是反映出大部分台湾人的心声。

政治捐献，本来就是民主政治常态，妄图干涉，难以被任何国家与地区所接受，目前澳洲与新加坡都已经分别制定“反外国干涉法”，可见一斑，中国大陆应该尊重台湾地区有不同的政治制度。

其次，大陆部分小粉红所谓“赚中国人钱，从事反中勾当”，本来就是说不通的，贸易投资本来就是互惠互利的，远东或其他台资企业，如果亏本，即使再爱国，也不会在中国投资设厂，同样的，对于台商的投资设厂，大陆也应该从经济考虑，不应该渗入政治。

同样复杂的，还有在大陆台湾人的政治态度，居住在大陆的台湾民众，包括台商、台干、台生等，在全盛时期的2016年，高达200万人，将近台湾总人口的9%，现在少说也有100万人，这些人的投票意向，许多研究都显示，看似倾向蓝营，其实蓝绿都有，堪称是左右台湾政治的关键族群。

不可讳言的，台商回台发展，的确成为台湾经济复苏的力量，台湾去年经济成长率（GDP）达2.54%，高于韩国的-1.9%，今年更高达6%，韩国勉强达到4%，不过台币今年升值2.25%，韩元却贬值8.35%，一来一回之间，更让台湾的成长，令韩国人艳羡，如果趋势不变，IMF已经预估，到了2025年，台湾民众平均所得将超越韩国。

有人认为在举世一片萧条之际，台湾经济这两年特别好，是因为与大陆隔绝，甚至如徐旭东在投书中指出，某些舆论让台湾企业到大陆发展投资彷佛带有一种罪恶感。可是恰恰相反的，台湾经济的成长，反而要归功于两岸贸易比重愈来愈高；根据财政部公布台湾对大陆及香港的出口金额，不但在今年前十月增加到1,546亿美元，出口比重接近历史新高水准（42.5%），而且到今年10月，台湾对大陆的贸易顺差，更扩大到862亿美元，比去年同期705亿美元明显扩大。

政治与经济应该要清楚划分，台商与外商应该一视同仁，不应有区别对待，过去大陆为争取台商，以照顾台胞为名，有过优惠条件，但台商现在也宁可在立足点上平等，而不愿遭到歧视性的政治限制，我们更期待，中国政协主席汪洋据说将出席两岸企业家峰会、海峡论坛，大陆应该趁此机会，对台商表达欢迎的政策。

在台湾方面，民进党政府肯定会藉此大做文章，渲染大陆以政治手段介入商业活动，进一步抹黑两岸关系，把国民党打成中共帮凶，但是这只会沦入跟大陆一样，把台商议题政治化，民进党政府真正应该做的是，善待台商，协助他们争取被公平对待，不应有看笑话的心态，台商才是帮助台湾度过难关、创造经济奇迹的功臣。