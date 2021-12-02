疫苗护照大势所趋 及早筹谋多作解说

来源：明报

明报社评

香港政府有意推动“疫苗护照”，引起不少讨论，本地传染病专家异口同声认为有此必要，坊间反应言人人殊，一些商户则担心打击生意。新冠病毒不断变种，Omicron的出现引发不少担心，惟科学家普遍相信，现有新冠疫苗仍有一定保护力，不打针者一旦染疫，重症死亡风险一定更高。疫下公共卫生需要具有凌驾性，除非有确切健康原因，否则人人都应该打针，西方国家面对民间“疫苗犹豫”，很多都是靠疫苗护照谷针，法国是很成功的例子，香港长者接种率偏低情况一日不变，都没有条件向外地开关，港府应就落实疫苗护照订下具体时间表，一边做好执行准备，避免混乱，一边加强向未打针者解说，澄清疑虑。

本港接种率陷瓶颈

专家齐倡疫苗护照

新冠疫苗在港开打超过9个月，政府与商界携手“谷针”，几经辛苦，名义接种率终达七成，惟有关数字只反映打针者占可打针人士比例，若以总人口比例计算，实际接种率其实仅得六成左右，70岁以上长者接种率尤低，只得四成半。

本港传染病专家已一再澄清，市民纵有“三高”等问题，一样可以打针，长者和体质弱的人，更加需要打针保护，极少数人对疫苗有过敏反应，又或长期病患不稳定，才不适合打针，惟观乎近月打针走势，本港新冠疫苗接种已陷入瓶颈，绝大多数愿意打针的人，都已完成接种，若要进一步“谷针”，必须采取新措施。上月中，政府专家顾问袁国勇建议参考外国做法，引入俗称“疫苗护照”的通行证制度，上班、上课及进入公共场所，均须出示疫苗通行证，多名官员最近亦表示，当局正探讨疫苗护照可行性，市民日后进入食肆等表列处所或须已打针。

感染新冠病毒的死亡率平均为2%，根据医管局分析，70至79岁染疫死亡率是8%，80岁或以上更达25%。在香港，相关年龄组别未打针长者超过60万，倘若本港不再厉行外防输入内防扩散，长者染疫死亡人数随时破万，医疗系统必被拖垮。无论从公共卫生还是经济角度，香港现阶段都聚焦与内地通关，惟长远始终要处理向外地“开关”问题，观乎新加坡等地的经验，香港若不设法将实际接种率谷至八九成，根本没有条件谈全面开关“与病毒共存”。

诚然，Omicron的出现，为疫苗效力带来变数，疫苗商承认保护力必然下跌，惟无证据证明疫苗对Omicron已经失效，世卫亦强调，现阶段应该坚持推进打针防疫。Omicron传播力强，各地科学家深以为忧，有德国专家唱反调，认为它的致命率可能不如 Delta，不排除新冠病毒演化，正朝“杀伤力减弱”方向发展，甚至变成普通流感那样，然而这只能说是很乐观的假设，新变种来势汹汹，绝对不能“躺平”应对。针对Omicron的疫苗，估计需时3个月研究，量产可能要等接近半年，与其“等运到”，不如现在尽快打针先加强保护。

本港疫苗犹豫严重，当中既有过度担心副作用的问题，亦有政治不信任乃至抵制的因素，平情而论，这不是香港独有的问题，一些西方国家之前一样面对类似情况。法国3年前爆发黄背心示威，重挫马克龙政府。今年初，法国是疫苗犹豫最严重的欧洲国家之一，全国6000多万人，半数不肯打针。法国政府为了谷针，今夏引入疫苗护照，出入食肆、公共场所以至搭长途车均须已打针，部分人强烈反对，惟谷针效果却是立竿见影，短短个多月内，多了1200万人打针，完成接种人口比率，由6月底的三成，急升到8月底的六成，民意对疫苗护照的看法亦变得正面。

谷针防疫是公共卫生问题，不应泛政治化，只要身体情况许可就应该打针，个人好恶或纯粹心理障碍，并非不打针的理由。疫苗护照无疑带有强制意味，却是谷针的有效方法。诚如港大传染病专家何栢良所言，有关引入疫苗护照问题，探讨方向不是“做或不做”，而是研究如何做好行政安排，确保执行畅顺。不少长者喜欢饮茶欢聚，出入食肆必须有疫苗护照，可以成为部分长者打针的动力；顾客须有疫苗护照才可光顾酒吧食肆健身室等，相信亦可令一些尚未打针的青年和中年人接种。

政府多与持份者沟通

商户无理要求难接受

疫苗护照的本质，涉及差别对待打针者和不打针者，惟平机会指出，只要具体安排符合“必须而合理”原则，疫苗护照并非不可为之。部分商界担心疫苗护照会令生意大减，惟法国经验显示，措施对商户的影响颇为短暂，生意不久便恢复。有饮食业人士呼吁当局豁免长者毋须用疫苗护照，反映他们要么不明白措施旨在谷针保护长者、跟“安心出行”混为一谈，要么只顾眼前生意利益，无视公共卫生需要，如此不合理的要求，当然不可能接受。

引入疫苗护照，事先要有周全安排，当局应该多向公众讲解措施为何必要，并订下推进时间表，让各界有心理准备。为了确保疫苗护照安排合理，当局应跟不同持份者沟通，了解弱势社群需要，避免商户误解。社署今年9月在10间院舍推出先导计划，为合适及不反对接种的院友接种新冠疫苗，合计约有400人打针，无人不适。当局应该向长者多些宣传这类正面信息，让“老友记”明白打针其实很安全。