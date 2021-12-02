鲍威尔“放鹰”有盘算 转向言之尚早

来源：星岛日报

星岛日报社论

一周前才获连任提名的美国联储局主席鲍威尔，突然转鹰，指高通胀并非暂时性，考虑加快减买债步伐，令人担心储局可能提早加息，杀市场一个措手不及。鲍威尔意外放鹰风，相信是说给国会议员听，争取其提名获通过，但其对通胀表关注并不等于储局急于收紧货币政策，因新变种病毒Omicron突然出现，正对经济前景带来难以预测的变数，看来鲍威尔要暂时就通胀形势认低威，争取政策喘息空间，以便掌握更多数据，作出有效研判和应对方案。

通胀认错争连任 博取议员支持

鲍威尔周二出席参议院银行委员会听证会时，突然表态说是时候放弃通胀暂时性的说法，宣称之前在看待通胀问题上忽视了供应链问题，令通胀持续飙升，并表明在两周后的议息时，将讨论加快缩减买债时间表，言下之意是要提前几个月结束买债，美股闻言下跌。

他这番言论明显比一个月前议息时更鹰，缩减买债刚在两周前开展，现时便说考虑加快收水步伐，难道是通胀在过去两星期急剧恶化，逼使他要急转軚？事实上，他这番话主要是说给一众参议员听，因民主党内进步派对其连任有所不满，他摆出强硬应对通胀姿态，目的是争取议员支持其连任。

通胀是当前美国社会和华尔街最关注的议题，但储局一直容忍高通胀，认为是暂时性，然而连月数据都在打储局的脸，尤其十月份的消费者价格指数（CPI）和个人消费开支（PCE）均创三十多年新高，令市场质疑储局对通胀展望有误判。鲍威尔选择在听证会上就通胀看法认错，既可挽回市场对储局政策的信心，亦用行动回应议员和市民对通胀的关注，争取议员通过其连任提名，可谓是低成本的明智政治举动。当市场消化其实际用意后，会有不同反应，这解释了环球股市昨天为何出现反弹。

鲍威尔关注通胀，并不等于储局会马上大幅收紧货币政策，因储局即使提早几个月停买债，也不会立刻加息，因当前遽然出现了Omicron这个新变数。Omicron上周才被人关注，迅即扩散至全球多国，传染力惊人，多国如临大敌般，实施旅游限制，甚至封关锁国。

遏通胀抑谷就业 视变种毒冲击

由于科学家以至政府决策者对新变种病毒所知不多，究竟现有疫苗会否失效，病毒对经济带来多大冲击，暂时都难以评估。若果Omicron令疫苗失效，而新疫苗由研发到通过临牀测试以至紧急批准使用，最快也要半年时间，在这空档时期，当局可能要再度实施封城，不但影响民众社交活动，也减低消费意欲，甚至民众为免被感染，宁愿回家领取失业救济金，令到经济再陷衰退，失业人数反弹。届时华府以至储局的首务便会是救经济，而非遏通胀。

专家指最快要一个月才能对Omicron有初步判断，因此鲍威尔此时放鹰风，既表明关注通胀升温，但并不意味马上出招，这视乎明天公布的十一月份就业数据，劳动参与率是否有起色、工资升幅是否放缓，以及月中公布的CPI数据会否再恶化，才作定夺，至少可保持政策弹性，更重要是争取时间研判Omicron对经济的实质影响。

储局政策一直将稳定物价和充分就业视为双重目标，现在暂时将侧重点转向通胀，但目标随时会因应疫情而再有改变，说政策已转向言之尚早。