中国游戏巨头加速“出海” 能否避过监管？

来源：路透社

作者：王臻臻

在中国针对互联网、游戏及广告等多领域的严格监管下，中国互联网游戏巨头近期交出的第三季业绩答卷难免令投资者失望。业内人士认为，尽管近期部分监管预期正在逐步落地，互联网公司游戏业务增长放缓趋势仍将至少延续至四季度。

与此同时，在游戏监管“寒冬”下，行业巨头持续推动游戏“出海”仍需警惕与数据安全相关的监管政策。

“近期监管新政对游戏的影响，目前来看至少是要延续到第四季度结束。”宇智博咨询公司创始人石宇对路透表示。

他认为，一些利空情绪预计最快会在明年一季度出现改变；近期腾讯宣布加快互联互通虽然看上去与游戏业务没有直接关系，但这对于腾讯来说是加强监管下的一个阶段性结果，因此对于行业来说是利好的。

腾讯旗下微信周一公告称，即日起对外部链接管理措施进行更新，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。

风云资本创始合伙人侯继勇则指出，从中短期来看，中国监管措施对于互联网行业的影响仍将持续。

“更长期来看的话，很多小的公司可能在整顿和监管的过程中就会死掉，就要熬不过寒冬。”他认为，像腾讯这样的行业头部公司“活下来”是没问题的，因此长期来看其实是个利好。

至于互联网游戏巨头的业绩何时回暖，侯继勇表示，“以现在来看，再想像当年那么赚钱肯定是不可以的了。...到2022年（回暖）应该是希望不大，得到2023年。”

游戏业务增速持续放缓

因游戏业务受挫，中国互联网巨头--腾讯、网易及哔哩哔哩三季度营收增速均处于近年低位。

当季腾讯增值服务收入752亿元人民币，其中游戏收入为449亿元，同比仅增8%，较去年同期的45%增速已大幅回落，延续持续放缓态势。

网易三季度在线游戏服务收入159亿元，同、环比分别增长15%和9%；哔哩哔哩移动游戏收入13.9亿元，同、环比增速为12.9%和9%。两家公司的游戏业务同比增速虽较上季有所回暖，但仍不及上年同期的一半。

从游戏收入占比来看，第三季哔哩哔哩的移动游戏收入占营收比例回落至27%，远低于上年同期的50%；腾讯、网易的游戏收入占比则仍保持稳定，分别为32%和72%。

今年8月，中国新闻出版署发布通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人9月亦约谈腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台，要求其自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断，把重心放到推动科技创新等方面。

“寒冬”下加速游戏出海

腾讯在第三季度财报中首次分别披露了其本土与海外市场游戏收入，在中国游戏行业监管收紧之际，加速拓展海外市场似乎成为行业新着力点。

“目前（拓展海外市场）应该是会加速的，”石宇指出，第一个原因是受政策影响；第二是从游戏行业本身来看，日韩、包括东南亚市场的增长比较明显；第三是以Tiktok为代表的偏娱乐型视频社交成为主流，也证明拓展海外市场的模式是“跑得通的”。

中国游戏产业研究院战略合作伙伴--伽马数据近日发布的三季度移动游戏报告显示，当季中国移动游戏市场实际销售收入554.69亿元，环比下滑0.85%；而中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为49.66亿美元，环比增长12.77%。

中泰证券研报亦称，国内移动游戏出海加速且优势明显。根据Sensor Tower统计，中国规模前30的移动游戏公司流水总和占全球市场流水总和比例截至今年三季度已达到32.8%，较去年一季度提升了6.8个百分点。“预计到2024年，海外市场潜在的规模为当前国内游戏出海收入的4.5倍左右。”

侯继勇则指出，中国以前主要是制造业出海，像海尔、联想；而现在其实是编代码的能力在出海，“我觉得这个事情是顺理成章的吧，其实中国接下来互联网公司出海应该是一个主流。”

不过在拓展海外市场的同时，数据安全方面监管仍是悬在互联网公司头顶的一把利剑。

“比起反垄断（监管）更严重的就是个人信息和数据安全，有几个比较大的方向。一个是未来所有个人信息和数据服务器是不可以出境的，就只能留在国内。”石宇强调，“（游戏出海）主要保证服务器和内容在国内就好。”

与此同时，将游戏业务发展至海外也会面临来自当地的法律监管考验。

一位资深投资人士对路透表示，很多游戏厂商已经拓展到了欧洲、美国、日本等地，而这些地方都是非常重视个人隐私的；部分厂商之所以仍能获得不错的评价，主要是因为它们具备遵守个人信息保护法的能力，“比如说抖音就有中国版和海外版，那么需要基于美国的个人隐私保护时，就推出美国版。”

国盛证券研报指出，目前苹果IDFA（广告标识符）新政已落地，算法推荐相关规定暂未明确实施，预计将在未来加强监管并规范行业健康发展。对于游戏厂商而言，隐私保护趋严将提升买量投放难度，对买量内容素材质量、投放运营能力提出更高要求。同时《个人信息保护法》与《算法推荐管理规定》相继出台，近两年本就高企买量成本或将进一步上行。

上周，两位知情人士告诉路透，因为担心数据安全问题，中国监管机构已要求叫车巨头滴滴出行的高管制定一个从纽约证交所退市的计划。