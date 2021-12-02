中俄白加强军事合作 但三方各有盘算

来源：美国之音

作者：白桦

当美中在亚太加紧博弈，北约和乌克兰与俄罗斯和白俄罗斯两国在东欧对抗升级之际，中国继续与白俄罗斯和俄罗斯加强军事合作。有分析认为，北京、莫斯科和明斯克三方为此都有各自的盘算，而中国此时是否会利用卢卡申科政权来报复立陶宛更值得关注。

白俄罗斯与中国负责国际军事合作的高级将领11月29日举行视频会议，双方签署了明年两国军事合作的备忘录。其中一份文件特别提到建立两国军方兄弟关系。白俄罗斯国家通讯社说，两国军事合作将继续巩固和加强。

从亚太到东欧 国际局势紧张微妙

俄罗斯与中国国防部长一个星期前同样举行了视频会议，双方签署了未来5年的军事合作路线图文件。双方空军和海军领导人也参加了会议。俄罗斯国防部长绍伊古说，两国军队在空中，海上和陆地正加强联合战备训练。

三国军方加强合作之际，亚太地区的台海、南中国海和东海的局势紧张微妙。

而在东欧地区，白俄罗斯与波兰和立陶宛边境上的难民危机在持续。俄罗斯与北约军舰和飞机在黑海的各种对峙活动继续增多。俄罗斯针对乌克兰仍然在部署和调动重兵。

长期平静的乌克兰与白俄罗斯边境也突然变得紧张。乌克兰正加紧准备应对普京有可能经过白俄罗斯发动进攻。波兰与乌克兰内务部长29日电话交谈时，波兰发出警告说，有非常大的可能会从白俄罗斯边界向乌克兰发动混合攻击行动。

一天前，白俄罗斯与俄罗斯在邻近乌克兰的边境启动了新的军演活动。卢卡申科同时表示，一旦俄罗斯与乌克兰爆发冲突，白俄罗斯会站在普京一边。他还首次承认克里米亚属于俄罗斯。卢卡申科甚至威胁，如果北约在波兰部署核武器，他也会请求俄罗斯在白俄罗斯部署核武。

亚太和东欧两个舞台彼此关联

与此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格和欧盟委员会主席冯德莱恩28日访问了与卢卡申科政权对抗的前线国家立陶宛。两人强调北约和欧盟将共同抵制来自东部边界的威胁。斯托尔滕贝格29日在抵达另一个波罗的海国家拉脱维亚时表示，如果有必要，北约会在很短时间内在拉脱维亚部署4万多名军人。

虽然卢卡申科把难民危机的矛头主要对准波兰和立陶宛，但拉脱维亚既与白俄罗斯也与俄罗斯有边界接壤，因此同样感受到很大的压力和威胁。

在拉脱维亚首都里加，持续两天的北约外长会议12月1日结束。拉脱维亚和其他波罗的海国家领导人呼吁美国加强和扩大在当地的军事存在。

过去冷战时代的主要对抗舞台在欧洲，目前美中博弈则集中在亚太地区。但如今东欧局势紧张却可分散美国在亚太地区的注意力。许多乌克兰政治学者目前都喜欢把台海与当地局势两者放在一起共同讨论。他们认为，美国可能无法兼顾在亚太和东欧两场危机同时发生。

莫斯科长远考虑同美国和好

“莫斯科回声”广播电台的最近一次有关美中俄三角关系和国际局势的讨论中，有评论认为，在乌克兰和白俄罗斯边境正在发生的事情让北约烦恼不堪，但北京会为此高兴，因为美国如果分心东欧将能减轻中国在亚太的压力。

但这些评论认为，俄罗斯的策略并不是为中国减压，而是想为自己争取和获得如同冷战时代美中俄三角关系中，类似中国那样的有利位置。因为苏联当年的教训是疲于在苏中边境与欧洲两线对抗，最后被迫考虑与中国和好。

1969年爆发中苏边境武装冲突，长达13年之后的1982年，苏联领导人勃烈日涅夫才发表塔什干演讲向中国发出和解信号，又过了7年之后到1989年时苏中才全面和解。因此有分析认为，如果期待俄美关系发生根本转变可能需要等待很长时间。

但这些战略分析人士认为，普京通过在东欧制造事端却可逼迫美国回到谈判桌上。与中国继续加强军事合作，俄罗斯更可借此提高与美国谈判做交易时的筹码。

双方都可从中获利

绝大多数西方国家目前都不承认卢卡申科是白俄罗斯的合法总统。与中国加强关系，尤其是在军事和军事技术合作同样可让卢卡申科借此打破自己的孤立处境。

一个同武器装备有关的中国军方高级代表团今年8月份访问了明斯克。负责武器装备的白俄罗斯国防部副部长接待了这些中国军方将领。

白俄罗斯政治学者查里克说，军事和军事技术合作一直是白俄罗斯与中国关系中非常重要的部分。他认为这一合作趋势不会停下来。

ACT—1, 查里克：“我想这个趋势不仅会持续，更会加强。因为在这些领域的合作能让双方都获得利益。”

白俄罗斯与中国最近几年最引人关注的军事合作项目是双方联合研制，同时可以发射导弹的“波罗乃兹”火箭炮系统。白俄罗斯已向阿塞拜疆等国出售这种武器。白俄罗斯正在升级计划把火箭炮的射程提升到300多公里。

打卢卡申科牌报复立陶宛？与独裁者合作总有风险

卢卡申科如果把这种升级后的进攻性武器部署到与立陶宛和波兰相接壤的边境地区，无疑将给立陶宛等国和北约增添新的压力。而中国则可借卢卡申科之手达到报复立陶宛的目的。

一些白俄罗斯政治分析人士认为，白俄罗斯与立陶宛彼此非常了解，因为双方拥有十分密切的文化和历史渊源。立陶宛因为支持去年的白俄罗斯民众抗议，同时收留了大量的白俄罗斯流亡人士，让卢卡申科对立陶宛恨之入骨。但中国在打卢卡申科牌的同时，也有被这位独裁者利用拖下水的风险，反而可能让中国与其他东欧国家关系受损。特别是在立陶宛之后，一旦中国与被认为是东欧地区领袖的波兰的关系生变，那将造成骨牌效应。

不过，中国在与俄罗斯和白俄罗斯军事合作时迄今表现谨慎。9月份俄罗斯组织“西部-2021”大规模战略演习，演习范围覆盖俄罗斯西部和白俄罗斯，演习主要针对北约和乌克兰。俄罗斯虽然发出参演邀请，但与印度派兵参加这次演习不同，中国有意同这次军演保持距离，仅派遣了军事观察团参加。

与此同时，俄罗斯也避免在南中国海事务上站在中国一边。几年前举行中俄海上演习时，演习地点有意避开了南中国海有争议水域。