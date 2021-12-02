美国为何放弃改变中国体制

来源：中时电子报

旺报社评

白宫国家安全顾问苏利文称美国寻求与中国“共存”，而非遏制中国或发动新冷战，拜登政府无意重蹈改变中国体制的覆辙。在拜习视讯峰会上，拜登本人也表达类似的说法。拜登政府的说法符合北京7月时对来访的美国副国务卿谢尔曼所提出的三条底线之一的“美方不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度”。美方高层的表态究竟是美国对华长期政策的转变，或是一时的安抚、妥协，有待时间观察，是否因而牵动美台关系，值得进一步思考。

中共治理成功

美国干预，甚至企图改变其他国家政权早已不是秘密，背后除了维护自身霸权利益之外，还有根深蒂固的意识形态根源。美国以自由民主立国，认为自由民主具有优越性与普世性，怀抱近似宗教的热忱，热衷于民主输出。特别是苏联、东欧共党政权瓦解，美国认为是自由主义的胜利，对于政体改变更是深信不疑，对中国大陆亦不例外。

自中美建交以来，美国除了利用中国牵制苏联外，还看上丰沛低廉的人力资源，更有不少自由主义者认为，随着经济发展创造大量中产阶级，中国也会出现民主化的结果。美国欢迎中国留学生赴美求学，希望传播民主思想，所以很长一段时间，交往政策成为美国对中政策的主流。

但事与愿违，中国经济发展创造的新富阶层，不但没有成为反对中共的主力，反而因为在经济发展中获利，成为中共政权最坚定的拥护者，经济发展带来的资源也让中共的治理能力与监控效率大幅提升。随着中国国力快速提升，让美国对于中共政治体制感到焦虑，一些原本主张透过接触改变中共政权的政治菁英与知识界，纷纷改变立场，认为必须施以更大的政治压力，迫使中共政权改变甚至瓦解。

到了特朗普时期，除了发动贸易战与科技战之外，毫不掩饰企图改变中共政权的野心。副总统彭斯在哈德逊研究所演说，大力抨击中共政权，要求中共停止压迫中国人民，让中国人民获得更大自由。媒体将这篇演说视为“新冷战宣言”。而国务卿蓬佩奥则把新疆人权议题定调为“种族灭绝”，他还试图将中共和中国民众切割，呼吁中国人民反共。他也积极利用台湾牌，大力赞扬台湾在反共上的立场，以及台湾民主化对华人世界产生的示范作用。

美国体制失灵

拜登上任后，鉴于美国国内普遍反中的政治气氛，延续特朗普强硬的反中路线，并利用多边关系建构反中同盟。但是沿袭特朗普的贸易战不但收效甚微，面对国内经济情势的恶化还备感压力。在全球性议题上又需要中国大陆的合作，所以放弃改变中国体制不只是释出善意，也是面对中国大陆实力与中共治理能力的现实。

最近在新加坡举办的一场研讨会，新加坡资深外交官及学者马凯硕指出，美国政界长期以为能够通过经济合作促成中国政治开放、体制西化，这简直是一个童话。他认为，一个人口只有中国1/4、历史只有250年的国家，不可能对一个拥有4000年文明史的国家进行演变。中国是当今世上连续存在时间最长的文明，有着自己独特的政治史和政治传统，发展出了自己的政治文化，十分清楚什么有利于中国。反观美国的体制出现严重的问题，美国陷入金权政治，“1%的人口拥有、控制政府，并且政府也是为这1%的人口服务”。大约一半的美国人口的生活水准在过去30年中没有太大的改善。“中国人注意到了造成美国体制失灵的因素，正试图避免陷入类似的情况”。

美国体认到现今中美实力发展变化，美国要改变中国体制无异痴人说梦。而今日的中国大陆与往昔的苏联也有很大的不同，冷战思维无助于解决美国的内部问题。美国希望的是寻求一个有利于美国利益和价值观的国际环境，与中共和平共存，而不是寄希望于一个类似于冷战的结局。

美国不企图改变中国体制，但并不意味停止与中共的竞争与对抗，而是不再强调意识形态的斗争，改以务实的态度找出双边合作的可能性，并努力强化自身科技与军事实力，让美国尽速从衰退中脱身。台湾获邀参加民主峰会，但代表层级降低，似乎可以见到这种方向的转变。