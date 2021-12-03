台湾外交 美国做主？

来源：中国时报

作者：陈一新

洪都拉斯大选揭晓，左派的卡斯特罗宣布当选，成为该国首位女总统。在美国出手之后，原先扬言要与中国大陆建交的卡斯楚阵营已经改口，表示尚未做出最后决定。加上去年的马绍尔与最近的立陶宛都因美国出手，而维持与台湾的邦交或提升关系。原来，号称“最会护主权”的蔡英文总统，这几年都是靠美国来捍卫台湾的邦交或寻求外交突破。

卡斯特罗的丈夫赛拉亚2007年当选洪都拉斯总统，2009年为亲美的国会议长与军人发动的政变所推翻。国家党执政12年，埃尔南德斯总统最后一任一直为选举舞弊、接受贿赂与包庇贩毒等丑闻缠身，他的胞弟就因贩毒而被美国起诉，至今仍关在纽约监狱服刑。埃尔南德斯与蔡英文显然惺惺相惜。他于11月12日访问台湾并与蔡英文相谈甚欢，有的媒体报道他来台是“毕业旅行”，也有的说他是专程来台收取“尾款”。

卡斯特罗因选前扬言当选后会与中国大陆建交并与台湾断交，而备受美陆台三方关切。美国国务院负责西半球事务的助卿尼可斯在洪都拉斯大选前特别率领一个代表团访问该国，会见卡斯特罗与国家党总统候选人阿斯夫拉，要求他们保证选举公正、公平，以免四年前埃尔南德斯选举舞弊引发暴动的历史重演。

此外，尼可斯并要求两位主要候选人承诺与台湾维持正式外交关系。中国大陆外交部对此强烈反弹，抨击美国粗暴干预洪都拉斯大选。显然，尼可斯与卡斯特罗尚未就交换条件达成最后协议，因此卡斯特罗的幕僚表示对两岸的外交决策尚未定案。美国的工具不外是对洪都拉斯提供更多疫苗、信用贷款与安全承诺。

在洪都拉斯大选之前，国内外许多政治观察家都从民调数字研判卡斯特罗可能当选并与中国大陆建交，只有外交部长吴钊燮“独排众议”。这次，拜登政府在洪都拉斯一出手，洪都拉斯阵营的高级幕僚就立刻改口说与中国大陆建交尚未定案。原来，蔡政府对台洪邦交的信心完全是寄托在美国身上。

2020年特朗普政府也动用外交工具箱内的工具帮台湾巩固与马绍尔的邦交。位于南太平洋的马绍尔群岛在当年曾传出外交可能生变，所幸美国因与马绍尔之间早就签订协防条约，特朗普政府总算为台湾化解了一场外交危机。今年11月，拜登政府出手协助台湾在波罗的海推动外交突破，拜登总统甚至派遣负责欧洲事务的国务次卿泽雅带着6亿美元（8亿新元）信用贷款飞往立陶宛，协助台湾在该国设立“台湾的代表处”。

显而易见，台湾现在无论是巩固邦交或推动外交都过度倚赖美国“出手”。不过，即使美国是为了自己的国家利益而出手协助台湾巩固邦谊或寻求外交突破，但有朝一日美国要求台湾偿还这份“情谊”，台湾还得起吗？现在的巨额军购案、莱猪进口案难道不值得反思？更何况，台湾在外交上因依靠美国而成事，终非长久之计。难道蔡英文希望美国成为台湾外交上的“保护国”？这样下去，她还好意思说自己是“最会护主权的辣台妹”吗？