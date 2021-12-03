印太经济架构 台湾不能缺席

台湾经济日报社论

美国拜登政府这一年来积极推动印太战略，在政治、外交甚至军事方面成果丰硕，唯独经贸领域乏善可陈，一直被质疑。最近终于提出明年将启动“印太经济架构”（Indo-Pacific Economic Framework）协定的构想，想借此重返领导地位，对台湾、对亚太都是值得注意的发展。

从特朗普任期后半段到拜登上任，美国在印太地区动作频繁。过去一年跟日本、澳洲、印度领袖举行了二次的四方安全会谈（QUAD），跟韩国、日本及亚细安等举行峰会，副总统及国务卿也周游各国，甚至建立了引发争议的美英澳防卫协定（AUKUS）。但在经贸领域却缺乏实质的进展；即便中国大陆动作频频，正式申请加入CPTPP以及新加坡与智利、纽西兰推动的“数码经济伙伴关系协定”，美国的动向依旧是模糊且语焉不详，引发美国重量级意见领袖以“悲剧”来形容。

拜登总统于10月在东亚峰会的场合抛出将推动“印太经济架构”，而商务部长雷蒙多再度于11月有更具体的说明，终于对美国印太战略的经济面向提出较为清晰的政策轮廓。归纳拜登及雷蒙多的说法，美国这个新布局有几个重点。首先，重返CPTPP不再是美国的选项，未来将以印太经济架构作为主轴。第二，美国预计于明年2月开始启动，而且印太经济架构不是只有对话，将会以“协定”（agreement）的方式呈现。第三，印太经济架构不是传统经贸协定，而将以如供应链韧性等新兴区域性经贸议题为主。

这样充满创意的协定，是否能作为美国重返驾驶座的支持，尚待观察，但可以预见的是未来美国与印太盟友会进入更有组织、有方向的经贸问题讨论，而且所谈的问题以及解决方案，可能会脱离关税、投资自由化及贸易规则等我们熟悉且有所准备的领域，进入一个新模式。

例如拜登提及印太经济架构将处理贸易便捷化议题。一般想像贸易便捷化，不外乎通关时间简化、关务行政调和等规则，但非传统的贸易便捷化协定，重点可能会透过区域性机制来解决目前全球“物流之乱”的短期瓶颈以及长期结构问题。又如供应链韧性议题，近年已成为美国与台湾、日本及各地区的优先对话项目，若纳入印太经济架构协定范围并不意外。

然而无论物流之乱还是供应链韧性，在诊断问题时不可避免的会以资讯搜集与交换为基础，以具体掌握瓶颈所在、研商可能的处理方式。亦即是，近期台积电被要求“自愿”提供产能资料的情况，有可能会成为印太经济架构之下常态性、制度性的机制。物流之乱的解决对台湾当然有益，而提高供应链韧性也有助于维持台湾参与，但在过程中对于这些不熟悉新机制的影响及因应，也是台湾需有所准备之事。

又如数码经济，印太经济架构的重点似乎不再是数位贸易规则，而是涉及资料跨境传输、资料保护、平台互通及加密技术等国际标准的制订。标准化是数位经贸规则的重要基础，也是目前国际间进展较为不足的领域。台湾在标准化方面过去参与较少，也需提早准备。

性质上，印太经济架构与CPTPP并不冲突甚至有互补性；不过对于如供应链韧性、数位贸易标准化等面向上，在美中进入战略竞争关系的局面下，美国主导的印太经济架构可能形成与没有美国参与的RCEP及CPTPP的竞争态势。台湾目前已正式申请加入CPTPP，对于印太经济架构更有积极参与的重要性；同步准备积极争取，是台湾应有态度。

