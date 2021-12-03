安倍的假保台真“抗中”

来源：Yahoo论坛

作者：蔡增家

日本前首相安倍晋三日前在一场“新时代台日关系”的视讯演讲中，对台湾问题说出了“三个等于”：台湾有事就“等于”日本有事，也“等同”美日同盟有事，日本若对台采取军事行动，“等同于”走向经济自杀的道路。 安倍这番慷慨激昂的“保台说”，引发台湾境内“反中派”的高度共鸣，自然也引起北京的严重关切，紧急召见日本驻中大使提出严重交涉。

如果，安倍能在担任八年日本总理大臣期间的任何一个时间点，勇敢地讲出这番“保台说”，我会认为他是真汉子、真爱台。但如今在他已经卸下首相多年，不论是以“国际重量级政要”，或是国会议员的身分说出“抗中”保台的言论，实在有点人走茶凉、时不我予的感觉。因为在日本，没有担任政府职位的前首相，就算是身为派阀大老，实犹如一个民间友人，其说法并不代表日本政府，只能代表个人的言论。

这其实是日本右翼人士的一种通病，在野期间高举“抗中”大旗，频频访问台湾示好，要台湾勇敢地奋起抵抗中国大陆；然而，一旦上台之后，却犹如得了“恐中症候群”，把1972年“中日联合声明”的“一中原则”当成圣经在念。别忘了，安倍在担任首相期间，还积极想要邀请习近平访问日本，以中日领导人会面来创造两国和解的氛围，这对台湾又情何以堪。

而且，日本右翼还会不断地安慰台湾，在中国大陆和日本有邦交关系，我们不得不与中国大陆打交道，但心里面还是亲台的。换句话说，从安倍等日本右翼的眼中来看，日本的“亲中”视为一种理所当然，而台湾的“亲中”便是万万不可行，把台湾的“亲中”视为等同于反日。

从安倍的保台逻辑来看，他说台湾周边面临的挑战，与尖阁诸岛（钓鱼岛）、先岛群岛及与那国岛等日本领土、领海距离不到100公里，若中国大陆对台湾进行武力侵犯，将对日本本土产生重大危险，而台湾有事，就等同于日本有事，可见安倍关心的是日本领土，而非台湾，怕台海战事波及到日本本土。这与近期日本外相林芳正的“撤侨论”似乎是不谋而合的，因此，安倍担心的不是台湾有事，而是日本有事。

再把时序扩大来看，这次安倍不但在国策研究院进行视讯演讲，前几天也接连接受台湾《自由时报》及民视的访问，还传出安倍计划2022年初到台湾访问。台湾议题一向不是日本的主轴，安倍也不是吃素的，为何安倍选择在这个时机点，连发对台示好的举动，来大打台湾牌呢？本文认为安倍的主要用意在于牵制岸田内阁，剑指岸田的亲中路线。

安倍虽然下台，但身为细田派大老的他，仍不甘寂寞，希望扮演着政坛影武者的角色。这次岸田能够顺利当选自民党总裁，安倍自认为是其操盘有功，依照日本的派阀伦理，岸田应该要接受安倍的政治“指导”。但岸田身为岸田派掌门人，自然并非省油的灯，急欲摆脱安倍的掌控，实施“岸田主义”，取代“安倍经济学”，来走自己的路。

自然，安倍便发现岸田并不如菅义伟般的听话，许多党内人事布局都没有依照安倍的意思去做，特别是任用长期与安倍不对盘、“亲中”色彩浓厚的林芳正为外务大臣，更是让安倍大为不悦。林芳正与安倍同是出身山口县，林芳正的父亲林义郎与安倍晋三的父亲安倍晋太郎长期不和，再加上山口县因为人口减少，下届将进行选区合并，安倍与林芳正将互争一席众议员席次，新仇旧恨交织下，安倍便先将林芳正贴上“亲中派”标签，再以台湾议题来抗衡岸田的“亲中”路线。

由此可见，安倍的“保台论”，实际上是为了“保日”，维护日本的钓鱼岛主权；而打台湾牌，则是为了抗衡岸田的“亲中”路线，捍卫他在日本政坛的地位，这是十足的“假保台”“真抗中”。

