中国产光伏面板涨价影响日本能源战略

来源：日经中文网

作者：柘植卫

全球光伏面板的价格已涨至比上年高出三成的水平。原因是受主产地中国的电力短缺影响，面板工厂的开工率降低，供应能力下降。对于日本的发电企业来说，价格已涨至无利可图的水平，修改或推迟合约的情况相继出现。日本政府通过光伏发电获得可再生能源的战略有可能受到影响。

“与（发电企业等）客户的数十份合同被取消”，经销光伏面板的日本专业商社的负责人这样感叹。在日本，利用光伏面板开展发电业务的企业正在调整交易合同。

背景是光伏面板的价格上涨。

开展光伏发电咨询业务的日本资源综合系统公司（RTS Corporation）的数据显示，全球光伏面板的价格截至11月12日为每瓦0.258美元（0.35新元），比2020年10月的0.196美元高出约三成。

掌握光伏面板市场七成份额的中国企业的生产不振。2020年夏季，作为面板原料的硅的中国工厂多次发生爆炸事故。在硅供应无法顺利增长的背景下，2021年秋季以后中国全境的电力不足进一步打击了面板供应。

在中国，光伏面板使用的铝制框架和硅等的工厂的开工率联袂下降，价格上涨。导致面板工厂的开工率也随之下降。一家中国面板厂商的日本法人表示，“已经把开工率降至此前的一至两成”。

生产成本上升和面板供不应求引发了价格上涨。

现在，中国光伏面板厂商与日本专业商社及发电企业的价格谈判的火药味越来越浓。

中国面板厂商的日本法人表示，“如果不能卖出高价，就会经营困难”。

另一方面，作为买方的日本光伏发电企业的负责人唉声叹气地表示，“（光伏发电业务的）三分之一项目面临推迟交货期或接受涨价的二选一”。

日本对于光伏电力存在固定价格收购制度（FIT），目前的收购价格以1000瓦时10.25至11日元（0.12至0.13新元）（输出功率为250千瓦以上）为上限，相比此前的40日元（输出功率为10千瓦以上）有所下降。再加上光伏发电站的设置地点狭窄、施工费较高，日本的发电企业如果不能尽量降低面板进货价格，就会遭遇亏损。面板涨价三成构成明显打击。

光伏面板的供应不足将持续至何时？

中国正在政府主导下推进对策缓解电力短缺。不过，日本自然能源财团的高级研究员王嘉阳指出，如果今年冬季的气温低于往年、电力持续供不应求，中国工厂开工率下降的影响有可能长期化。

实际上，一家中国面板厂商表示，“2022年1至3月光伏面板对日本的出货量进一步减少的可能性很高”。

日本政府普及可再生能源的战略有可能受到影响。

日本在第六次能源基本计划中提出方针称，在电力构成中使可再生能源比率到2030年度达到36％至38％，增至目前的两倍。要达成目标，光伏发电需要从2021年3月的6200万千瓦，到2030年度增加至最多1.176亿千瓦。目前的面板价格上涨有可能为计划泼下冷水。

10月，日本出光兴产宣布停止自主生产光伏面板。日本曾是全球屈指可数的光伏面板制造大国，但由于受到中国企业挤压，如今日本占据的市场份额仅为0.3％。如果不依靠主要从中国进口的光伏面板，日本的光伏电站建设也难以顺利推进。

从能源安全保障的观点出发，日本需要引入可再生能源。但日本受到进口产品价格动向的束缚，源自中国的光伏面板涨价正暴露出日本的这一问题。