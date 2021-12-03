运-20加油机首次亮相台海，绕岛巡航将更具威慑

来源：澎湃新闻

作者：林森

据央视新闻援引台媒报道，台防务部门晚间发布最新动态，11月28日白天解放军空军有27架次多型战机出现在了台湾地区所谓“西南空域”，其中运-20空中加油机首次亮相台海。那么，运-20加油机亮相台海有何意义？

加油机：战略空军的必备武器

根据台媒消息，11月28日，解放军共出动了27架飞机，包括两架空警-500预警机、一架运-9通信干扰机、五架轰-6K轰炸机、六架歼-10战斗机、四架歼-11战斗机、八架歼-16战斗机、一架运-20加油机。

这次巡航的区域主要是台岛西南上空和台湾岛东南上空，其中，运-20加油机随编队前出巴士海峡，到达台湾岛东南上空，编队中包括具备空中受油能力包括歼-16、歼-10两种战斗机。

空中加油机是战略空军必备的武器装备，多由大型运输机、战略轰炸机改装而成，在历次局部战争中均显示了强大的威力，是进攻型空军的重中之重。以海湾战争为例，美国空军平均每天出动240架空中加油机为1000多架飞机提供空中加油服务。美国空军战后总结经验时指出：如果没有空中加油，“沙漠风暴”将是另一种完全不同的战争。

作为世界上实力首屈一指的战略空军，目前美军主要装备有大约478架加油机，包括396架KC-135“同温层油船”加油机和59架KC-10“延伸者”加油机，其中KC-135是美空军加油机的主力，从1957年开始服役到1965年交付最后一架，一共生产了500多架，先后进行过多次升级和改进，衍生了E、R、T等多种型号，在美国历次对外战争中都发挥了重要的作用。目前，KC-135生产线已全面停产，KC-135将陆续被新一代空中加油机KC-46A取代。

作为新一代加油机，KC-46A采用最新最先进的技术，配备有先进的线控飞行套管、中心线空中加油伸缩套管系统（ARBS）以及飞机机翼下面的软管和锥套加油吊舱，大大提高了加油效率和飞行线路控制系统，传输载油量可达94吨，可执行多种加油任务，能够为所有的固定翼受油机进行空中加油，包括美海军与空军的飞机。但是KC-46自从首飞之后，暴露出了各种问题，即使这样，美国空军也会硬着头皮批量装备，因为KC-135已经接近寿命期限。根据计划，美国空军到2027年将获得179架新型KC-46A加油机。

中国也很重视空中加油机的发展，上世纪80年代就在轰-6基础上开始研制加油机，轰-6加油机曾在多次阅兵式上公开亮相。在运-20加油机服役前，空军的主力是20多架轰油-6加油机，轰油-6的最大载油量37吨，空中有效供油量约18吨，而一架重型战机最多可携带9吨燃油，这意味着一次出动只能为两架重型双发战机进行加油机。而伊尔-78大型加油机数量太少，缺乏大型加油机是空军打造战略空军的一个短板，运-20加油机的出现将弥补这一短板。

运-20加油机：让战机飞得更远

大型空中加油机发展路线一般分三种：一种是以干线客机为基础进行研制，比如，美国波音公司的KC-135和最新KC-46A，欧洲空客公司的A-310MRTT，都是基于波音或空客的客机进行研制的；第二种由大型运输机改装而来，比如俄罗斯的伊尔-78、A-400M加油机；第三种是由轰炸机改装而来，比如苏联的图-16、英国的“胜利者”，都是由轰炸机改装而来，中国的轰油-6也是由轰炸机改装而来。

作为中国自主研发成功的首款大型运输机运-20，大空间和大载重的优势很适合在其基础上发展加油机。运-20于2013年1月首飞，多次亮相珠海航展和阅兵式。由于出镜率高，加上圆润的“身形”，又被中国人称为“胖妞”。根据珠海航展上公布的一些信息，运-20机长约47米，最大起飞重量200多吨，载重超过55吨。运-20还具备一定的自卫能力，今年11月，运-20打干扰弹的镜头首次公开。

运-20除了航程远、载重量大之外，为了实现空军全国部署、全疆到达、全域反应的作战要求，在设计时也考虑到了恶劣环境下的起降能力。该机可在复杂气象条件下执行人员和各种物资的长距离运输任务。2016年7月，运-20列装空军部队后就全面开展实战实训。2018年5月，空军发布消息称，运-20大型运输机首次与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力、远程空降作战能力建设的又一次跃升。

其实，在运-20加油机首次亮相台海之前官方就已经暗示将在运-20运输机基础上研制的加油机。在今年9月第13届珠海航展上，据运-20总师唐长红院士介绍，运-20不仅可以做战略运输机，还可以作为一个重要平台在其基础上改装多型特种飞机例如改装成为加油机。

运-20运输机最大载重量超过55吨，因此，除掉加油系统，运-20基础上研制的加油机传输载油量至少在54吨以上，是轰油-6的三倍，可以为6架重型双发战斗机进行空中加油，大幅增加战术飞机的滞空时间。

去年11月，根据央视报道，中国空军某部的歼击机部队完成了连续飞行10小时的挑战，创下了中国军方歼敌机单次飞行时长的新纪录，此前，中国空军歼击机最长单次飞行时长为8小时30分钟。报道称，这支部队的主要作战任务在南中国海，前往南中国海岛礁警训一次需要10小时。因此，这项挑战对南中国海海域全覆盖警训具有重大战略意义。这次歼击机创造新纪录背后就是有某型加油机的支援，未来，随着运-20加油机服役数量的增多，越来越多的部队将具备这种能力。

2015年3月30日，空军开始成体系派战机赴西太平洋进行远海。2017年12月12日，空军新闻发言人申进科大校表示，中国空军前一天出动轰-6K、苏-30、歼-11和侦察机、预警机、加油机等“绕岛巡航”，锤炼提升了维护国家主权和领土完整的能力。这是空军首次用“绕岛巡航”一词，彰显了解放军维护国家主权和领土完整的能力和决心。

结合日本航空自卫队和台军此前发布的信息，解放军“绕岛巡航”一般从宫古海峡和巴士海峡进出，从南往北或从北往南绕台，战斗机将轰炸机和特种飞机的编队护航出海峡然后返回，没有全程护航。虽然一些双发战斗机理论上可以完成全程护航，但考虑到对方战斗机可能会持续“纠缠”，对机载燃油量要求比较多，因此没有进行全程护航，现在有了运-20空中加油机，战斗机就可以全程对编队进行护航，绕岛巡航将更具威慑。

值得一提的是此次前出巴士海峡的战机编队中还有空警-500预警机和运-9特种机，以往这两款战机主要在台湾岛西南空域活动，因为这些飞机作为信息支援飞机，作用距离远，不需要前出巴士海峡就可以完成支援行动，因此这次行动不仅仅针对台海，可能还有更大的考虑，支援更远的远海作战。联系到从11月19日开始，日美澳加德等多国海军联合举行的ANNUALEX 2021演习，演习持续到11月30日，总兵力达到34艘各类舰艇，其中美国派出了“卡尔·文森”号航母，日本出动了“出云”号直升机母舰，可谓声势浩大，因此这次前出岛链的目的想必大家心中会有自己的答案。

空警-500未来若推出可空中受油的型号，该机可在第一岛链之外活动更长的时间，而具备空中受油能力的轰-6N轰炸机已经在2019年国庆阅兵中首次亮相，未来这些大型战机在第一岛链外进行空中加受油训练的画面也将出现。

总而言之，运-20加油机的出现是空军推进战略转型的新成就，将大幅提升空军的远程作战能力，具有重要的战略意义。