鲍威尔见风转舵 美经济风险升高

来源：台湾《经济日报》社论

美国联准会（Fed）主席鲍威尔今年以来面对通膨居高不下，一贯的口头禅就是“暂时性”；然而他本周出席国会作证时，却表示“暂时性”这个字眼已经“退休”，并改口说高通膨已经成为“持久性”。这意味着“暂时性”并非功成身退，而是被强迫退休；并且说变就变，面不改色。以Fed在全球举足轻重的地位，对于经济情势却抱持着猜谜游戏的心态，不免令人深叹今夕何夕。

鲍威尔专攻法政，经济理论底蕴不足，因此他出任主席以来，在货币政策上一直是见风转舵；但他观察的并非经济风向，而是华府的政治风，以及华尔街的市场风。2018年鲍威尔得到特朗普力挺，击败声望崇高的前主席叶伦而出线；鲍威尔必须投桃报李。上任之初，由于人单势孤，政策上只能“叶规鲍随”，一年内先后升息4码。等到第4季美股大跌后，特朗普公开表示“我最大敌人是鲍威尔”，于是2019年Fed一路降息5码，美股重回多头，经济强而有力，失业迭创新低，为特朗普连任铺就康庄大道。

2020年3月美国疫情肆虐，经济急冻，股市重挫，Fed立即将利率降到近零，并启动量化宽松（QE）措施。问题是去年8月决定改变决策结构，以平均通膨率取代单一通膨率，以“最大就业”取代“充分就业”，作为脱离超宽松政策的先决条件。但对平均通膨率并未提出计算的期间多长，最大就业也未说明失业应降到多低。由于目标暧昧不明，决策自然是存乎鲍威尔一心，目的则是让宽松政策可长可久，对特朗普连任及股市繁荣都是利多。

孰料特朗普连任失败，于是鲍威尔必须为自身的续任多所筹谋。今年初拜登上台后不久，美国通膨便蠢蠢欲动。鲍威尔为了维持超宽松政策，于是高举“通膨过渡论”的鲜明旗帜。殊不知疫情其实是一把双刃剑，先砍向总需求，因此去年通膨低落；后砍向总供给，于是今年通膨飙高。鲍威尔不仅预测错误，真正的大错在于过度肯定，令外界依此做出不当的预期。到年中时通膨将居高不下已是信而有征，但鲍威尔仍秉持“清风拂山岗，明月照大江”的无上心法，“宽松我自维之”的立场毫不松动。

然而鲍威尔并非死忠的“鸽派”，11月初见到政经情势已然成熟，于是在决策会议上决定启动“退场”。等到10月消费者物价指数公布，比去年同期猛升6.2%，政治风向丕变；不仅拜登政府关注经济的焦点已经由刺激需求转向抑制通膨，国会两党议员也都对通膨升高极表关切。Fed内部之前只有“鹰派”在利率预测“点阵图”上表达反对立场，现在连“鸽派”都公开对鲍威尔提出异议。拜登为政局及时间所迫，不得不打安全牌，提名鲍威尔续任主席。既然续任到手，于是鲍威尔利用30日出席国会作证的时机，明示资产购买计划将加速“退场”，并预料12月14-15日联邦公开市场委员（FOMC）会议时将讨论此事，且通膨“暂时性”一词也就此从此被扫入历史的垃圾堆。此番谈话，距离Fed宣布“退场”计划仅仅五周，而且迄今只执行了三周不到，再加上“通膨过渡论”转向，鲍威尔显然是在自己打脸。

鲍威尔以他共和党的背景，加上通膨居高不下的严峻现实，却能使民主党籍总统拜登再度提名他续任四年，而且还得到两党议员的普遍支持，这一手政治牌打得的确出神入化。但他赔上的，却是各界对Fed维持物价稳定的信心，如此将导致通膨预期升高，形成“工资─物价”螺旋式上升，高通膨“自我实现”的风险；再者，由于Fed延误了收回宽松政策的时机，通膨已成气候，升息势必提前，升幅更须加大，又有Omicron新变异病毒株添乱，经济复苏势头难免洩气。高通膨，低成长，即使不致演变成“停滞膨胀”的困境，仍为美国经济制造了更多的不确定性，而鲍威尔未来四年的日子恐怕也不会好过。