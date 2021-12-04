七国联军的“潜舰国造”

作者：王鸣中

外媒报道，至少有美国、英国等七个国家的厂商及专业人士暗中帮台湾打造自己的潜舰，各国政府也已提供出售关键零组件给台湾的出口许可。这篇报道弔诡的是，既然是暗中帮忙，又大剌剌地把招募工作的主持人与每个支援的国家都列出，把“暗中”摊在阳光下，“暗中”还是“暗中”吗？而这“七国联军”是专业团队还是杂牌军，只能让时间来证明。

台湾要建置潜舰战力，长年以来可说是艰难险峻，从最早意大利生产的小型潜艇“武昌艇队”，到向美采购二次世界大战的“海狮”、“海豹”训练舰，目前已80高龄仍在使用；70年代向荷兰购买的“海龙”、“海虎”潜舰才算真正有了水下战力，但荷兰囿于中共强力干预，将后续四艘的订单取消，使得海军建立潜舰舰队的美梦落空。直到陈水扁政府时期向美国提出八艘柴电潜舰的军购项目，但是因为美国早已不生产传统动力潜舰，报价过高，被当时在野党称为“凯子军购”，大力阻挠，自此断了向美购买潜舰之路。

早年美军军援的海军舰艇都以吨位大、速度快的“阳”字号驱逐舰，再搭配“山”字号巡防舰，在中共缺少大型军舰的年代，可说是纵横台海。但是中共依当时的建军需求，发展出“飞、潜、快”的策略，以小型快速炮艇搭配飞弹及潜舰的建军方向，台湾海军在历次台海冲突中也讨不了多少便宜。如今大陆经济实力惊人，有更多的预算可以发展海军，除了“辽宁号”、“山东号”航空母舰外，各种新型的军舰如“下水饺”般地成军，舰艇数量总和已经超越美军，反而台湾现在在大型舰艇方面，无论数量或性能都无法匹敌，反而将“飞、潜、快”纳为海军建军重点，这种形势逆转，许多老海军应该冷暖在心头。

尤其是大陆核动力潜舰094“晋”级服役后，作为反核打击、拒止作战的利器，每天至少有一艘连续24小时不间断地执勤，更是使海军维持台湾海峡的均势陷入困局。依大陆目前海军的实力，反潜作战是较为薄弱的一环，所以成立一支强大水下战力，确实为有效防卫台湾的利器，所以蔡英文政府终于痛下决心，决定斥资110亿美元自己制造潜舰。

但依台湾的造舰实力，连巡防舰都困难重重了，更别说更精密更高端的潜舰。目前国际间有能力制造潜舰的国家大致分为四区块，美国、俄罗斯、欧盟及日本。尤其是欧盟跟日本，他们制造常规潜舰的技术非常先进，也是台湾迫切所需，但是欧盟各国、日本与大陆经贸关系非常深，不愿意为协助台湾组装潜舰而开罪中共；不过近年在美国幕后的支持下，这些国家也逐渐愿意将技术转移给台湾。

例如战斗系统、声纳、柴油主机等“红区”装备，美国已同意出售，并由洛马公司负责整合，提供重型鱼雷及潜射型鱼叉飞弹；雷神公司负责数位声纳，鱼雷管由意大利设计，交由德国模具厂来生产，以及日本协助鋰电池加柴油机的动力系统，再加上外型设计。

依目前的设计规划来看，将是以日本的“苍龙级”为蓝本，所以台湾的“潜舰国造”是一支世界各国提供装备的“拼装车”，但是也不要因此看衰海军，因为国际军火分工就是如此细緻，大陆的战机也常常直接使用俄制的引擎，仍然称为自制，这也是常理。在大陆施压下，德国确实取消了部分订单，韩国也悄悄把工程师召回返国，显见台湾“潜舰国造”这条路走得并不顺畅。

虽然目前因为美国的支持，各国愿意支援台湾部分技术，那是目前的国际氛围对台较为友善，也是台湾难得的机遇期。法国在1989年曾出售台湾幻象战斗机，但是时空环境的改变，法国不但对后续零附件的输出昂贵而延迟，至今仍不愿实施战机中寿期性能提升。

这也就是我们要担心的，若干年后，要是上开各国对台政策改变，这些装备的后续零件及维护可能又会受制于人。千万别听名嘴胡说台湾潜舰制造已有“弯道超车”的能力，届时关键核心技术拿不到位，没有后续自主的能力，那就算八艘潜舰造好了，也只能停在港口供人参观罢了。

（作者为台湾退伍军官）