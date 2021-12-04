滴滴退市“弃美赴港” 中美市场脱钩拉力大

来源：香港明报社评

中国内地科网巨企滴滴出行今夏赴美上市，掀起轩然大波，不足半年，滴滴终决定从纽交所退市，同时准备来港上市。“滴滴事件”关乎数据安全及国家安全，滴滴未理国家监管部门要求，低调赴美上市，以为米已成炊，结果遭严厉整治，从美国退市乃是意料之内的结局，预料稍后还要面对巨额罚款，岂止“偷鸡不成蚀把米”。中美博弈激烈，两国政府出于不同原因，加强监管中国企业在美上市情况，滴滴个案虽有特殊性，不排除稍后将有更多内地企业因为两地监管压力，决定“弃美来港”。

中美资本市场脱钩之说甚嚣尘上，长远对香港有何影响，乃是未知之数，惟短中期而言，更多内地巨企来港上市，对巩固香港金融中心地位，无疑有积极作用。

上市半年黯然撤出 滴滴风波咎由自取

滴滴是内地最大网约车服务平台，市占率高达九成，今年6月30日在纽交所上市，集资44亿美元，是继2014年阿里巴巴赴美上市后，规模最大的中概股IPO，然而上市过程却低调得异乎寻常。6月10日，全国人大常委会通过《数据安全法》后，滴滴同日随即向美国监管机构提交招股说明书，由申请到正式上市，仅仅花了3周，既无大肆宣传，亦几乎没有惯常的路演，连敲钟仪式也省掉。滴滴上市不过数天，国家网信办即破天荒联同国安部、市场监管总局等7个部门进驻滴滴，展开网络安全审查，旗下应用程式全面下架，及至上周，彭博社报道，网信办要求滴滴管理层制订从美国退市的方案。一周之后，滴滴终宣布退市。

滴滴昨天在官方微博交代退市决定，只得寥寥数句，仅说今次决定“弃美来港”，经过“认真研究”，外电则引述消息人士称，滴滴打算在未来3个月内，完成在港上市程序，至于从美国退市，预料在明年6月前完成。美国股市规模大规管松，集资估值又高，对外国企业有很大吸引力，滴滴高层最初也许以为，公司规模“大到不能倒”，上市米已成炊，国家监管部门亦奈何不了，然而结果却栽了一个大筋斗。

滴滴在美上市，每股定价14美元，经过5个多月折腾，至今股价已大跌逾一半。国家监管部门下令滴滴所有应用程式下架，虽不致令公司无法继续营运，可是亦无法再增加用户及司机，难以继续发展。根据彭博社说法，网信办表示，滴滴旗下应用程式若要重新上架，前提是从美国退市。滴滴昨天的公布，为了结上市风波踏出决定性的一步，然而网络安全审查结果仍待揭盅，滴滴面临反垄断等罚款，金额估计比阿里巴巴的182亿元人民币，还要高出一截。

中美全方位博弈，贸易战、科技战、金融战、数据战层出不穷。滴滴掌握内地数亿人出行数据，以及全国98%的道路信息及地图数据，无论从用户还是国家安全角度，滴滴都有责任确保数据安全。综合内地及外媒说法，今年初监管部门已敦促滴滴暂缓赴美上市，先保证数据安全，然而滴滴未有理会，不惜一切闯关，低估国家监管部门的意志，为此付出沉重代价，乃是咎由自取。滴滴从美退市转战香港，来龙去脉无疑有其特殊性，不代表内地当局就“赴美上市”落闸，然而无可否认，现在中美双方都不会单纯从商业角度，看待内地企业在美上市。内地当局就科网企业数据安全加强把关，乃是大势所在，华府对在美上市中国企业，亦设下愈来愈多关卡与安全审查，中美资本市场出现脱钩倾向，未来会否有更多中国企业“弃美来港”，值得留意。

港吸引中概股回流 把握机会做好自己

网信办最近就网络数据安全管理公开征求意见，根据草案内容，拥有100万人以上个人信息的公司赴国外上市，须申报网络安全审查；大型互联网平台在境外设立总部或者营运和研发中心，亦须向网信部门报告。美国方面，华府除了制订“黑名单”，禁止美国人投资所谓与解放军等有关联的中国企业，还采取种种手段，不断加强对当地上市中国企业的数据审查权，美国证交会刚在周四通过修订《外国公司问责法》，赋权证交会将连续3年未能遵守美国监管机构讯息披露要求、于美国上市的外国公司停牌甚至除牌，当中包括在美国上市的中资企业。中美就交出审计底稿问题拉锯多年，一直没有共识，有分析预料，可能有上百只在美中概股，因为审计底稿问题而要退市，不排除部分企业会选择转战香港。

香港作为国际金融中心，市场发展成熟，亦能聚集外国资金，内地企业在港上市，有助国际知名度，在港利用股份进行併购，亦较内地A股容易，这些都是香港争取中概股“回流”国家挂牌的优势。中方财金官员曾表示，中美“彻底脱钩根本不现实”，对两国和全球均无好处，然而华府政客怎么想，又是另一问题。中美资本市场脱钩加速，长远对香港以至全球金融市场有何影响，变数太多，难以估计，短中期而言，更多重量级中概股弃美来港，当然有利巩固香港金融中心地位，中美角力非香港所能左右，香港能够做的就是顺势而为，把握机遇，做好自己。