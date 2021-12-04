执政的“废物谐星” 家暴的台独文青

作者：祁宾鸿

来源：香港01网站

过去一周，台湾新闻充斥政治闹剧与惨剧。虽是并不令人意外，但此次程度却显然突破天际。

首先，是以“歌手”自居的台卫福部长陈时中。继11月上旬被爆出长达46秒的影片，暴露其曾在2020年6月“防疫新生活”期间饮宴高歌后，陈时中于11月27日宣布“暂时先封麦（咪）一阵子”，并坦言过去影片遭人移花接木，“心情确有受影响”。然而面对记者询问“何时再唱”，陈时中笑着补充，“看看心情和气氛，不是说以后都不唱了”。如此“委曲求全”，仿佛卫福部长不过是其兼职，“豪迈高歌”才是本业。

其二，是此前被批“何不食肉糜”的台内政部长徐国勇。近期台湾岛内治安事件频传，徐国勇于11月22日的全台扫黑专案记者会上表示，未来警方若查获民众车内有球棒，将注记于警政系统。此言一出，迅即引发了轩然大波。虽说徐国勇事后于Facebook解释，“有前科者才需注记”，仍被广大网友质疑，此举不仅帮助不大，还会徒增基层员警负担。徐国勇显然是脱离治安现实过久，才会提出这般领先全球的“球棒实名制”。

其三，是为了美国莱猪“护航无底线”的台农委会主委陈吉仲。12月18日，台湾即将举行包括反莱猪进口在内的四项公投，眼下正是蓝绿两党的动员高峰。陈吉仲乃于11月23日受访时表示，“莱克多巴胺是就是很简单的产品，就是饲料的添加物”、“就好比是人，我们平常吃三餐，可是你会吃一些保健食品”。如此自践专业，同样招致了广泛批评，但追随者依旧拥护不渝。

最后，是11月30日曝光的民进党立委高嘉瑜家暴事件，其遭身为绿营网军的男友林秉枢殴打，并被林以私密影片胁迫多时，直到有媒体独家报道此事，其才鼓起勇气至警局提告，却遭遇了绿营冷遇与暗中围剿。

从陈时中等“政坛三宝”，到高嘉瑜遭“绿营中人”施暴，台湾政界当权者的道德堕落一览无遗。

谐星何以遍地开花

首先，陈时中、徐国勇、陈吉仲等身居高位，却成日除了护航执政团队、献媚当权高层外，便在务实治理上无所用心，甚至屡出“金句”也不以为耻，是为当权台独第一人格，堪称“废物谐星”。其中，“废物”与“谐星”互为表里，前者乃其治理身分，后者则是政治角色。

以陈时中为例，其身为台卫福部长、防疫指挥官，本应苦民所苦、人飢己飢，却趁疫下乱局搜刮政治声量，布局市长选举，一心向上攀爬。2020年2月12日，面对陆配子女“小明”因疫不能归台等话题，其不务实规划相关安排便罢，还口出“自己选择的国籍，自己就要承担”等恶言，将人道话题用以炒作“抗中保台”，服务蔡英文执政下的民粹叙事；2021年2月，面对世界各国逐渐解封，台湾疫苗覆盖率却全球倒数，陈时中又在面对立委吴斯怀质询“我们怎么跟得上”时，脱口而出“应该是说世界怎么跟得上台湾”。而后果不其然，台湾爆发了惨烈疫情，800多人因此殒命。

然而经过此般打击，陈时中废物本质依旧，谐星举动倒是愈发强烈。

6月上旬起，台湾首创“校正回归”做法，将每日确诊数字打折计算，可谓只求“数据好看”、不惜自欺欺人。陈时中则以自己的医学背景为之保驾护航，不仅每日记者会面上不改色报着两套数据，更在面对外界质疑时大言不惭，称此乃“专业医学操作”、“各国都有”。

9月22日，民进党立委高嘉瑜质疑，美国仅认可莫德纳、BNT（复必泰/辉瑞）、娇生（强生）等三款疫苗，台产高端疫苗接种者恐将无法出国，陈时中竟回应“世界也不是只有美国”。而后台湾政府开放接种高端、欲赴美者“加打两剂”，遭质疑“打四剂是否有安全疑虑”时，陈时中又表示“我没有办法负责”。

如此荒谬官员，毫无治理意愿，整日只为高层吮痈舐痔，却遍布民进党政府各部门，甚至高居首长之位。究其原因，仍是废物与谐星属性分配得“恰到好处”。首先，不论是陈吉仲、陈时中或徐国勇，其废物本色皆仅止于执政，论及效忠、体察上意，其即便不是一等高人，也堪称个中翘楚；而谐星则是其“有能”的另一体现，三人皆能在面对外界指责时强词夺理，也能在护航执政团队时拋下操守、恬不知耻。

归根结底，此类政客执政不为治理、甚至也无关践行台独理念，其心之所向仅存结党营私的权钱慾念。故不需专业官僚、也无意仰仗外交人才，而是汇集了诸如陈时中这般“废物谐星”，用造神运动博取选票，以厚如铜墙的脸皮惯性诈欺，即便铸下大错，也是双手一摊，“我无法负责”，搞笑至极。

台独家暴的隐喻

而支撑这套系统运作的，尚有当权台独的第二人格：“家暴文青”。细究高嘉瑜家暴案当事人林秉枢，其与陈时中等人类似，乃是两重角色的复杂集合体：言必称左翼价值的台独文青、以暴力宰制他人的控制狂。

如此组合，折射出其在民进党系统内的政治角色：以“专栏作家”身分活跃于绿营交友圈，甚至与多位政要交好，Facebook上满是光鲜亮丽的合照；然在多篇无病呻吟、辞不达意的评论外，其真实身分乃手握键盘与帐号，翻手为云、覆手为雨，搅动无数政治风向，不仅高嘉瑜公开表示“亲眼看过林秉枢操作网军”，就连林秉枢施加胁迫时，也是语出“若不听话就用网军搞死你”。

如此状态，恰为台湾政治的堕落写照。回顾林秉枢出身，其非世家大族，也无固定职业，更是殴打父母被法律处分、恐吓前科不绝如缕的社会边缘人，却能悠闲就读博士班，甚至以高档饭店为日常居所，关键便是进入了网军产业链。

畅游在肮脏钱权交易中，林秉枢享受着匿名摧毁他人的快感，年纪轻轻便坐拥高薪、财富自由，不时炫耀与上流政要同框的虚荣，挥霍自己下流慾望的权力幻梦，诱骗并控制了高嘉瑜这般党内知名“美女民代”，由一跃成为人生胜利组。若非此次丑闻遭媒体泄露，其恐怕仍要持续这段欲望狂飆，且会是无数“有志一同者”榜样。

就现实而言，林秉枢既是支撑陈时中等“废物谐星”的影子，也是政坛酒囊饭袋对台湾施暴的隐喻。在台湾人民潜意识深处，其未必不知此类政客尽是废物，也或许对其谐星表现不以为然，但眼下国民党等在野党孱弱不堪、绿营网军四处横行、台独民族主义高涨、去中国化已成认同定局，其他势力皆无法与民进党相抗。

如此结构，催生了令人无奈的政治家暴剧：道德堕落的政治台独化身独裁者，民众却惯于宽容原谅，毕竟“抗中保台”的叙事过于诱人、血腥的暴力打压又是如此疼痛，扭曲环境导致支持者自愿放弃思考，异见者则被迫噤声不语。作践人民发展的暴力执政持续上演，却无人敢声张、也没人能逃离这般压迫体系。

直至此刻，针对高嘉瑜的网路攻击仍是不绝如缕，只不过风向从一开始指责高嘉瑜满嘴谎言、夸大伤势，变成了“林秉枢是中共渗透民进党的域外势力”、“高嘉瑜也是中共同路人”等，民进党党团甚至不愿与高嘉瑜一同召开记者会，原因除了高嘉瑜时常批评错误政策外，想必也是心疼投资已久的网军就此断线，正为泡水挹注而哀伤。

高嘉瑜家暴案，既暴露陈时中等“废物谐星”赖以执政的肮脏结构，亦是对台湾选民承受“政治家暴”的悲惨吹哨。然而人们又总是健忘心软，其只见鼻青脸肿的高嘉瑜，不见形销骨立的台湾与自己。