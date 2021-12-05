安倍讲话 两岸议题日本角色浮现

来源：联合新闻网

作者：杨永明

日本前首相安倍晋三日前以“新时代台日关系”为题发表视讯演说，内容谈到对于台湾的支持、对中国大陆军事的忧虑、以及安倍任内强化防卫等。演说中提到，“台湾有事”等同“日本有事”，以及他认为中国大陆如果采取军事行动，等同于“经济自杀”等，引起北京抗议；笔者认为，安倍演说不能等闲视之，但也无需过度解读。

虽然安倍晋三已经不是首相，但他是自民党最大派系“清和政策研究会”（安倍派）的会长，在当前日本政坛具有近乎“造王者”的实际影响力；此外，安倍第二任期内主导制定日本新安保法案，强化美日安保，因此安倍的发言还是具有相当指标性，特别是在日本安保政策议题。

首先，安倍指出若中国大陆对台湾展开武力侵犯，将为日本带来重大危害，于是“台湾有事”等同于“日本有事”，也就是“日美同盟”有事。有事意指发生重大危机或冲突事件，台湾有事是指两岸重大冲突或军事事件，安倍认为这会影响邻近台湾的日本岛屿安全，因此安倍认为也是日本有事，当然就会启动美日安保，这是安倍演说中的“有事三段论”。

一直以来，美日安保对于台湾安全议题，是以模糊的区域或事态用语，从“远东条款”到“周边有事”，对于台湾与两岸议题很少明确表态，主要因为美日安保的主导权当然是在美国政府与驻日美军，日本主要扮演提供基地与后勤支援角色。

但是，安倍政府在2015年修改通过“新安保法案”，导入集体自卫权，指出“与日本有密切关系的伙伴遭到武力攻击，或民众的权利有彻底遭颠覆的明显危险”情况下，即使日本没直接受到攻击，也可派遣自卫队前往协助防卫。因此，安倍的“有事三段论”认为台湾有事将会启动日本与美日安保的集体自卫行动；不过美国应不会赞成这种逻辑，一方面接近战略清晰，另方面则由日本主导。

况且，实际恐非如安倍所言般单纯，新安保法案虽然是经由国会通过，但是却遭遇强大民意反弹，几乎所有民调超过半数民众反对（除了产经新闻外），且多数宪法学者认为新安保法案是“违宪”，甚至是“战争法案”。所以，任何一个日本内阁要采取对外派兵措施，如果不是在美日安保体制下行动，必然会遭遇强大反对而难以作为。

其次，安倍呼吁北京不要误入歧途，如对台湾“采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路”。这是相当少见的直接警告，意指如果中国大陆武力攻台，日本和其他国家将会采取中断贸易与全面经济制裁。然而，中国大陆制造业产出量已经是美、日、德、韩的总和，各国经济制裁能有多少效益？“经济自杀”说法真能吓阻中国大陆的军事行动吗？

第三，安倍提到“印太”概念与QUAD四方安全对话都是他任首相时所提出的构想，现在拜登政府则是扩大运用。日本也在美日安保的基地经费、武器装备、联合演练上，都有积极作为表现。这显示美国益加依靠盟国的协助与分担，同时日本等国对于美国印太战略的影响力也有所增加。

上述分析指出安倍演说主要是说出他个人观点，且牵涉到美日军事介入台海的争议表述，但仍不可小觑，这代表着日本政界日渐公开支持台湾，也会影响日本政要发言方向。此外，安倍更担心的是岸田文雄与林芳正的和中路线，于是透过这次演说，定调日本自民党保守派的抗中挺台立场。

北京批判安倍演说是对台独发出错误讯息，实际言，美国早对台独明确表态，不支持台独但支持台湾，安倍演说有着强化此框架的效应；此外，安倍演说也提醒我们，两岸议题不仅有美国因素，现在日本角色也浮出水面了。

（作者为国安会前副秘书长）