来源：明报

明报社评

欧盟、英国、日本等32国上周三（1日）起取消中国的普惠制关税优惠，代表中国商品出口至当地不再享低关税待遇。同时，欧盟宣布将其“全球门户”（Global Gateway）基建计划，加码至3000亿欧元，被视为抗衡中国的“一带一路”倡议（BRI）。这些举措都被认为是欧盟针对中国的新动向，加上上周欧美副外长级会晤后的联合新闻稿中对华用词强硬，令外界担心中欧关系将面临新一轮龃龉冲突。不过，盱衡国际大势，取消普惠制的意义被扭曲夸大，“全球门户”也未必与“一带一路”正面冲突，美欧意识形态有天然亲近性，欧盟口头上对华强硬并不意外，惟美欧对华政策并非铁板一块，中欧关系的未来走向不能单凭几件事就遽下定论。

中国经济成长“毕业”

失“普惠制”影响轻微

所谓“普惠制”（Generalized System of Preferences，GSP）与“最惠国待遇”（Most Favoured Nation，MFN） 不同，MFN已是世贸组织（WTO）成员之间正常的关税待遇，GSP则由欧洲共同体1971年发起，是发达国家对发展中国家的单向优惠关税待遇，令受惠国的进口产品在MFN基础上获进一步关税减让，甚至零关税。惟当受惠国经济发展达到某个水准时，就要从该待遇中除名。其实，过去几年，中国的大部分税收优惠都已被陆续取消，到2021年12月1日，仍保留对华普惠制的经济体仅剩3个，从这天起标志中国已从普惠制待遇中“毕业”，成为“发达经济体”。

取消普惠制关税优惠，对中国出口的影响微乎其微，象征大于实质。但长远看，这意味中国“闷声发大财”的时代已经远去，韬光也不能再养晦，一来靠收购外国公司实现技术升级的道路已壁垒森严，自主创科任重而道远；二来贸易壁垒又多了“碳税”和“数字税”等新玩法，这也是中国要加快推行“双碳”（碳达峰、碳中和）减排政策的原因。

欧盟的“全球门户”计划，9月已具雏形，当时计划金额只有约400亿欧元，上周公布的加码版金额增至3000亿欧元，从2021至2027年投资于发展中国家的铁路、公路、电网、光纤等基建项目。有分析认为，该计划有潜力令欧洲在地缘政治扮演重要角色，成为对抗中国“一带一路”倡议的替代选择。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula con der Leyen）表示，希望基建项目会有高透明度和良好管治，是“真正的替代选择”（true alternative）。

自中国2013年开始实施“一带一路”倡议以来，融资项目已超过2,600个，总额达3.7万亿美元，已经有中老铁路、中巴经济走廊等多项实质进展，造福当地的民生经济。但欧美社会却批评之声不断，抨击该倡议不透明、给发展中国家带来债务陷阱，云云。今年6月，美国总统拜登在七国集团（G7）峰会上提出“重建更好世界”（Build Back Better World，B3W）计划，宣称到2035年前，将协助发展中国家兴建价值40万亿美元的基建工程，其目标是反制中国的“一带一路”倡议。与“一带一路”相比，B3W计划不确定性很大：一是美国最终能投入多少资金仍是未知数；二是G7各国的同步协调问题；三是发展中国家的合作意愿问题，目前看多数发展中国家希望与中美都保持良好关系，并不愿意选边站。

“全球门户”金额倍增

倒逼“一带一路”升级

至于“全球门户”计划，欧洲舆论认为，发展中国家对该计划鼓吹的“民主议程”并不热中，因为在世界新秩序中，各国的自主性高于一切。与“一带一路”相较，“全球门户”还处于意向阶段。亦有分析称，欧盟的付出会更像捐献而非投资，计划或因欧盟内部的官僚作风“陷入困境”，甚至可能成为预算问题和期望值过高的牺牲品。

欧盟近年调整外交策略，寻求在中美以外打造世界“第三极”，“全球门户”计划既有暗合“B3W”倡议之意，亦有构建地缘政治新格局的企图心，欧盟中的法国、比利时、荷兰等国，与很多亚非发展中国家有历史渊源，对中美在当地的影响力扩大早已不安。欧盟虽强调该计划的替代作用，但未点名“一带一路”。基于伙伴关系，欧美协作成分虽多，惟双方对华战略并不完全一致，未来国际格局的中美欧“新三国”如何互动，仍未定局。

对欧洲参与竞争，不必然意味中欧正面冲突，外交部发言人表示，中方欢迎一切帮助发展中国家建设发展的倡议；不同倡议之间不应是相互替代、相互排斥的关系，应该兼容并蓄、形成合力。未来中欧若在亚非国家开展第三方合作基建，还可平衡双方在意识形态上的扞格矛盾。这也是习近平在上月中的“一带一路”建设座谈会上称，总体上看，“共建‘一带一路’仍面临重要机遇”的理由。