俄对乌动作虚实难分 西方威慑板斧有限

来源：明报

俄罗斯在乌克兰边境集结部队的意图惹外界揣测，专家对俄国到底是有意入侵还是虚张声势博取地缘政治利益意见分歧。有声音认为，俄国民间重视社会福利多过与乌克兰开战，无论是战事本身或随之而来的西方制裁都有损经济，乌克兰战力亦已较2014年俄国吞并克里米亚时改善；另一边厢，有专家猜测随着美国将焦点完全转向中国，或令俄国认为即使入侵乌克兰，欧美亦不会有太大反应。

专家指开战如自杀 更损经济

分析普遍视俄国集结兵力旨在向北约及乌克兰示警，阻止北约东扩至乌克兰，但专家对俄国会否真的进攻众说纷纭。德国不来梅大学的俄罗斯专家米特罗欣（Nikolay Mitrokhin）形容，俄国展开侵略是“自杀式”举动，因欧美可能停止购买俄国的烃和化肥，甚至放弃“北溪2号线”天然气管道，令俄国失去大量外贸收入，美国能源公司亦可能恢复页岩油和液化天然气项目，弥补俄国出口的缺口。乌克兰军力增长亦是一大因素，2014年俄国吞并克里米亚、乌克兰东部顿巴斯地区的分离主义势力崛起时，乌军装备不足且士气低落，但事隔7年，乌军在东部战事接受实战训练，且配备西方或土耳其提供的武器。

制裁难改军力平衡 欧美畏战难阻俄

欧洲智库欧洲对外关系委员会（ECFR）的利克（Kadri Liik）亦称，俄国国内政局整体上不太有利开战，民众关心社会福利等范畴，并不热中于与乌克兰交战，又认为美俄刚开始将焦点放在战略稳定和网络问题，若俄国现时入侵乌克兰，将打破所有关系并惹来新制裁，未必是莫斯科乐见。惟亦有声音认为，美国显然将焦点完全转向中国，还面对新冠疫情和美国国内的民主危机，或令俄国认为即使入侵乌克兰，美国以至欧洲都不会有太大反应。

这次是俄国今年内第二度向乌克兰边境增兵，北约多次表达关注，但实际板斧似乎有限。Politico评论文章指出，问题症结在于北约无法加强乌克兰的安全，2014年克里米亚危机后，西方虽有对俄制裁，但未向基辅提供军事支持，反映欧美都未准备好为基辅冒上跟俄国开战的风险。美、英和土如今有尝试助乌克兰提高军事能力。

另有专家指，俄国在乌克兰问题上的红线其实在不断转变，关键在于俄国未为入侵邻国付出沉重代价，国际社会避免公开干预俄国在前苏联地区所涉的冲突，亦未提供可根本改变地区力量平衡的军事援助，制裁虽减慢俄国经济增长，但未严重限制其经济和军事能力。