后马歇尔的欧盟“全球门户”计划

来源：香港01

作者：倪文迪

欧盟斥3000亿欧元投资基础建设等项目，虽说是帮助疫后经济复苏，但抗衡中国“一带一路”倡议的意味也甚是明显。此名为“全球门户”的计划不论能否打响如意算盘，肯定也标志着世界格局的新一页。

欧盟委员会及外交与安全政策高级代表周三（12月1日）公布“全球门户”计划，表示将在2021年至2027年间投资3000亿欧元在发展中国家的基础建设项目，范畴包括数码化、卫生、气候、能源、运输、教育和研究等。

由中欧协定到经济抗衡

回看仅在一年前，欧盟才与中国签订《中欧全面投资协定》，象征欧盟在经贸问题上并不希望跟随美国步调，以冷战思维处理对华关系。惟拜登政府上台后积极拉拢欧洲盟友，加上欧洲议会的民粹气氛，后者最终以新疆棉花问题等为由冻结了《中欧协定》的进程。

若说《中欧协定》是一种经济融合，目前欧盟策划的就是一种经济抗衡。先是七国集团（G7）月前提出“重建更好世界”（B3W）计划，到现在欧盟涉资3000亿的“全球门户”计划，在在令人联想起上世纪冷战初期的马歇尔计划，以经济援助拉拢欧洲国家的支持，以协助重建防范共产阵营的扩张。新冠疫症与世界大战同样带来经济衰退，当年的美国与苏联争霸今天换成为中美角力。

军事力量与意识形态之争

银弹政策以外，军备竞赛亦不无类同之处。一个多月前美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）便指出，中国试验了能躲避美国核防御系统的高超音速导弹，尽管中国外交部澄清那只是“例行的航天器试验”。近日又有报道指，美英等七个国家援助台湾军备自主研发，推进所谓“潜舰国造”。

冷战与当今之世的不同

在意识形态方面，欧美和中国的对抗亦相当明显。欧盟在公布“全球门户”计划的时候便明言，“增加投资促进民主价值观和卓越、善治和透明度”，项目要“符合欧盟的民主价值观和国际规范和标准”。可以说，这些投资项目不只是为了经济复苏，也是为了推广欧美的意识形态，拉拢盟友以抗衡中国。

然而，此种计划无疑假设了欧盟具有一致的价值观和理念。但例如匈牙利的欧尔班政府便与欧盟屡有龃龉，亦曾阻止欧盟发表一份谴责中国修改香港选举制度的声明。这是因为政治价值往往是多元，对于自由、民主、人权等具体落实容易有多种合理的诠释和理解。欧盟内部尚且不可能完全一致，又如何期望将其价值观幅射到各国？

再者，今时的世界格局已经与马歇尔计划的年代不同。当年欧美的经济份量举足轻重，亚非拉国家只能仰其鼻息。如今世界南北的经济实力已经不如以往悬殊，中国经济规模甚至正在追赶美国。G7的英美加法德意日及承诺斥资3000亿欧元的欧盟，是否有足够的经济能量同时推动B3W及“全球门户”两个计划，实在不无疑问。尤其在新冠疫情后，欧美经济可谓自身难保。

不少人将中美角力形容为新冷战，不管这个说法是否恰当，但至少可以肯定当今之世与大半世纪前已不一样。冷战时期美国能以围堵政策逼使苏联瓦解，不代表今天欧美有相同的能力令中国倒下；欧美自由民主曾经被视为世界终点，如今逐渐被认识这是天真甚至虚妄。世界格局从来都是动态的，对世界的认知因而必须实事求是。