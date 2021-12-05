德国新总理的联合政府及其挑战

来源：台湾《工商时报》

工商社论

赶在11月25日的感恩节之前，新任的德国总理终于确定，由社会民主党的舒尔茨出任，并与绿党和自由民主党，共同组成联合政府。默克尔过渡政府的退位，对于德国和欧盟来说，都是一个时代的结束。

9月26日举行的德国联邦议院的选举，决定总数735席国会议员的制度，基础是单一选区两票制，一票投给个人（相对多数决，多一票就当选），一票投给政党（名单上面的政党代表）。比较特别之处在于：按照得票率比例，分配得到的137席“增额席次”。由于社会民主党的得票率25.7%（206席），高于默克尔所属的基民联盟（24.1%，196席）。至于得票率也超过10%的另外三个政党，分别是：左派的绿党（14.8%，118席）、偏右的自由民主党（11.5%，96席）、以及极右派的另类选择党（10.3%，83席）。

由于两个大党在政治上，能够合纵连横的选项组合，其实并不多。因此最后是以最少的政治代价（绿党是副总理与外长，自民党是财长），组成相对稳定的多数席次。再者，默克尔所属基民联盟的长期执政，更是促成社会民主党、绿党、自由民主党能够在两个月内，就成功组成联合政府，确定由默克尔政府的前财长与前副总理、社民党的舒尔茨出任总理，显现出德国人民的政治智慧。

然而，如果无法在半年后，就能看出国家治理的初步绩效，则危机将会成为联合政府的梦魇。尤其是，如果法国总统马克龙明年四月底能够顺利连任，届时欧盟的领袖，恐怕将换人做。相对弱势的舒尔茨总理，势必面临更复杂的欧洲与全球之政经局势。就此而言，新总理的三大课题包括：政策共识；意识型态；以及搁置争议。

在政策共识方面，如何处理地球暖化和极端气候的问题，是三个政党最重要的共识。2021年国会大选前、百年一遇的洪灾，执政联盟的应对失策，从左派的绿党、中间偏左的社会民主党、到偏右的自由民主党，正视德国民众最关切的日常生活大事，无疑是争议最小的政策共识。

意识型态方面，左派“绿色”与右派自由主义的冲突，难以避免，将直接反映在环境保育和经济发展，乃至于更直接的能源政策。联合政府可以“求同存异”，依据世界各国政府的共识，今年11月中下旬COP26在格拉斯哥举行的全球气候协定，直接落实成为共同追求的政策目标。此其中，包括：2030年不再使用煤电，再生能源的占比达到80%，电动车数量达到1,500万辆，以及2045年达成“碳中和”的长远目标。

在“搁置争议”方面，三个政党达成的社会政策措施，具有重要的意义。绿党从“拥有”到“存有”（being）的思维，对于物质主义与消费者主义的批判，对照自由主义所认为，每个人生而没有相同的能力和工作的意愿，因而不赞成社会平等或结果平等。就此观之，联合政府的政治承诺，包括：最低工资的时薪，从10欧元提高到12欧元（社民党最重要的政策主张之一），每年兴建40万户的社会住宅，禁止堕胎，遵循政府举债上限的宪政规范（自由民主党的“小政府”政纲），以及移民可以申请德国公民的资格。一方面，显现彼此现在都各退一步的合作意愿；另一方面，却也可能演变成为未来同床异梦的政治僵局。

更进而言之，展望未来的半年，德国新总理舒尔茨必须正视的内忧与外患，不容小觑。

其一，虽然拥有五成七的稳定席次，联合政府新手上路，需要磨合的时间，但时不我予。

其二，欧盟当局方面，虽然有德国籍的欧盟执委会主席冯德莱恩，但欧盟各国自顾不暇，离心离德，想要摆脱美国和北约影响的企图心，都必须要有坚实的经济做为后盾。

其三，新冠病毒和Omicron变种病毒的传播感染，在凛烈冬季的大爆发，耶诞节之前的各种经济活动，陷于进退维谷的停顿，一旦必须封城，将是难以想像的困境。

其四，北半球今年愈来愈长的严寒，意味着高度仰赖俄罗斯的天然气，则因为德国-美国-俄罗斯的复杂关系，而暂时无解。2022年开春之后，经济优先于再生能源，以及因为连续两年受到疫情影响导致国家财政困窘，中小微型企业难以承受基本工资的调涨，政府无力提供更好的社会福利，都可能成为绿党的副总理、自民党的财长、甚至是主政的社民党，彼此龃龉不快的源头。

综上所述，德国新总理舒尔茨如果要延续社会民主党“就业-经济-福利”的光荣传统，与绿党的政策立场只有程度的差别，但其与自由民主党的改善投资环境，创造就业机会的“减税-经济-就业”，在政治光谱上，就存在本质上的差异。做为欧洲最大的经济体，2021年底新组成的德国政府，动见观瞻。面对一年半以来，疫情的起伏不定和默克尔时代的结束，走过历史的转折点，联合执政的政治协议，只是第一步，未来发展仍须审慎静观其变。