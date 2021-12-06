慎防民主峰会破坏台海现状

《旺报》社评

在美国总统拜登召开虚拟“民主峰会”前夕，中国先发制人公布《中国的民主》白皮书，美中“制度之争”白热化；另一方面，夹在两强之间的台湾获邀出席民主峰会，中国大陆被排除在外，台湾问题再度跃上台面，也再次暴露台海现状的脆弱性。除非美国和中国大陆停止利用台湾进行“代理人战争”，否则台海形势难以稳定，但民进党政府甘为“抗中”先锋，热衷操作高危险的权力杠杆。

美中制度之争白热化

11月中“拜习视讯峰会”后，美中关系出现缓和迹象，在全球卫生、气候变迁及能源等领域展现合作意愿。双方也规划进行“军备对话”、耶诞节前恢复“防长对话”，逐渐落实“拜习会”建立护栏，避免竞争流向武装冲突的共识。但在台湾及政治体制问题上，中美仍是处于对抗、甚至敌对状态，而拜登亲自主导的民主峰会同时触动了这两个最具敏感性及冲突性的元素，要化解这场完美风暴恐非易事，台湾也将承受冲击。

拜登就任初期将美中关系界定为包括“民主对抗专制”在内的“全面向终极竞争”，美中关系持续恶化，国家安全顾问沙利文说的“美国无意改变中国政治体制”传达了善意，也开启了拜习会的机会之窗，但拜登在去年竞选期间就信誓旦旦一定要召开的“民主峰会”一直是潜在芥蒂，而邀请台湾出席峰会是拜登不能反悔的政治承诺，这使整个问题更为复杂，更具爆炸性。

美国订于9、10日召开的首届线上民主峰会，邀请了110个国家或地区的政府、公民社会及民间部门领袖，聚焦“对抗威权”“打击贪腐”及“促进对人权尊重”等三大主题，但民主峰会的构想、目标与执行存在结构性问题。根据“自由之家”评比，受邀国中有1/3是“不自由”或“部分自由”国家，刚果、安哥拉与伊拉克是不自由国家，巴西、印度、巴基斯坦、菲律宾、波兰等国民主倒退，以提倡民主自由价值为诉求的峰会也不能排除现实地缘政治的考量。

特别是根据“国际民主及选举协助研究所”（IDEA）的最新报道，美国本身也首度陷入“倒退”的民主国家名单。哈佛大学肯尼迪政治学院的调查结果显示：52%美国年轻人对“美国民主政治”逐渐失去信心，甚至有39%的受访者认为美国已陷入“民主困境”。

今年初在民粹主义鼓动下，暴民攻占美国国会，许多共和党人士迄今仍拒绝接受选举结果，已成为美国民主失能的表征，多少使美国主办民主峰会丧失了“道德制高点”，也给予中国与俄罗斯反击的机会。

代理人战争祸及台湾

中俄两国驻美大使秦刚和安东诺夫联名投书《国家利益》，批评美国借民主峰会搞意识形态对立。 《中国的民主》白皮书则宣称民主不是少数国家的专利，大陆中宣部批判美国，借民主峰会打压制度不同的国家。

大陆外长王毅曾提出美中关系的“三条底线”，要求美国勿挑战、颠覆中国政治制度、发展模式以及侵犯国家主权，民主峰会机乎触动中国大陆的全部底线，除了制度与发展模式，台湾受邀出席峰会更涉及大陆的国家主权及领土核心利益。

虽然美方刻意在邀请名单以“受邀参与者”取代“受邀国家”，并强调符合“一中原则”，而台湾代表出席者并非总统、副总统、院长及外交部长等具有主权象征意义的高层官员，而是由主管数位的政务委员唐凤及驻美代表萧美琴出席，美国显然不愿过度刺激中国大陆。

但在台湾必然把握在重要国际场域难得出头机会、美国全力压制大陆扩张、及中国大陆顽强抗拒，绝不妥协的情况之下，一场空前的国际政治角力即将上演。中国大陆外交部发言人赵立坚警告美国“为‘台独’势力搭台，只会让自己下不来台，与‘台独’一起玩火，终将引火烧身。”

拜登在“拜习会”画出美国强烈反对片面改变台海现状，或破坏台海和平与安定的底线；国务卿布林肯日前接受路透专访时也批判，过去几年中国大陆试图改变现状，对台湾施压，进行挑衅的军事演习及行动。事实上，所谓的台海现状并非静态的，中国大陆的民族主义、美国的“反中”情结及台湾的主体意识不断挑战现状，美国和中国大陆又积极发动代理人战争，这是台湾问题的症结。如何避免民主峰会破坏台海现状是美陆台三方领导人必须深思的议题。