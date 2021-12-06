德国联合执政 对台的危机与转机

来源：联合新闻网

作者：黄丙喜

德国新任总理朔尔茨领导的红黄绿三党联合执政团队将在8日上台，宣告默克尔主政16年的时代结束。民意如流水。面对复杂的国内外政治、经济和社会变迁，朔尔茨的联合执政对台湾亮出了什么危机和转机？

第一个讯息是两党政治的动摇。德国的绿党过去20几年来采取地方包围中央的选举战略，在重要的30郡戮力经营，赢得相当席位，以维系第三大党的地位。这次顺着全球气候变迁的局势，揭竿而起，为德国向绿色经济转型制定计画，也为自己在中央联合执政取得副总理的席位。

台湾政坛过去20年虽然蓝绿轮流执政，但两党长期对立，连带地统独争议和社会撕裂也愈来愈大。两党政治是民主政治的常态，这种基调会不会被打破？明年的县市长九合一选举会是转折关键，而其中最重要的是，民众党能否在这次选举中在议员席次上有所斩获。

第二个讯息是国家的能源政策。台湾过去的反核师法德国。现在德国三党联合协议中，气候保护是其中重要部分。执政联盟的目标是，逐步淘汰煤炭使用，并将重点放在氢能源和风力发电上，希望到2030年时有80％的电力来自可再生能源。德国的新能源政策充分考量其天然、地理、产业和科技的相对优势，反观台湾的能源政策却是政治挂帅，能源政策和经济转型是要兼筹并顾的，核四和藻礁议题所显示的正是蔡政府行动急躁的缺漏。

第三个讯息是年轻族群对于现状的不满。新的财政部长自由民主党领袖林德纳说：“年轻一代给我们这份工作，是为了克服近年来的现状。”

年轻族群不满的是房价高涨，薪资却冻涨，相对造成的世代失落感愈来愈大。为了解决德国的住房危机，最低工资将提高到每小时12欧元（18新元），每年将新建40万套公寓，其中四分之一是社会保障房。

台湾年轻族群约400万人，房价和薪资是他们最有感的痛，一定会用选票来表达心中积存已久的不满。台湾政治人物未来的一到两年是兑现支票的时刻了。

第四个讯息是友台对两岸关系的变化。由绿党主导的外交对中国的态度可能比默克尔政府更加强硬。新总理朔尔茨的发言曾表达对台湾加入国际经贸社会的关切。自由、民主、人权已是当今世界的主流价值，中国大陆的战狼外交愈益激起国际的反感，也将强烈影响台湾民心的走向。民进党、国民党和民众党都得重视此一民心动向，特别是如果投票年龄将从20岁降至18岁。

第五个讯息是国家债务的限制。疫情期间，德国取消了“无新债”规定，以因应防治疫情和经济纾困的需求。新执政联盟希望在2023年恢复德国宪法中的“债务煞车”规定。台湾政府的财务赤字因防疫大撒币、国防和国建大散财，动辄千亿，也到该煞车的时候了。

世事如棋，唯今日棋局已不是两雄对弈，而是三党或多党的分分合合了。台湾也可能从明年九合一选举前后走进此一大势，大家且拭目以待。

