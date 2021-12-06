中国反守为攻 与美抢民主话语权

《星岛日报》社论

在美国即将召开民主峰会前夕，中国连续两天发表有关中美民主的文件，发动言论攻势，狠批美国以民主为幌子，大搞“价值观外交”的伪善，凸显是次峰会是一场外交闹剧，并传递根据国情发展的民主才能行稳致远，搞移殖民主只会制造动荡不安的讯息，从而抢夺民主的话语权。

美失民主榜样 须抱团取暖遏华

中国国务院新闻办公室前天发表《中国的民主》白皮书，宣扬中国“全过程民主”的优越性后，外交部昨天在网站发表《美国民主情况》报告，指美国无视自身民主制度的结构性缺陷，仍用单一的标尺衡量世界政治制度，以致民主实践乱象丛生。

中国一改以往做法，这次在民主议题上反守为攻，明显是冲着美国将于周四起一连两天召开的民主峰会而来，指美国民主正在倒退，根本没资格充当民主教师爷。早前瑞典“国际民主与选举协助研究所”（IDEA）首次将美国列入民主倒退国家名单内，而皮尤民调中心也指五成七发达国家被访者认为美式民主曾是良好模样，但近年已不是这回事。皆因不接受大选结果的特朗普支持者年初冲击国会山庄，形同政变，民主党政客斥为暴乱，但对前年香港暴徒冲入立法会破坏却大赞是“一道美丽风景线”的说法，明显持双重标准，让有识之士难以接受，也让美国逐渐丧失民主灯塔地位。

美国总统拜登上台后，为了兑现竞选承诺，并试图透过搞价值观外交，重建遭特朗普破坏的美式民主，大张旗鼓举办民主峰会，聚焦反威权主义、反贪腐和保护人权三大议题，但能符合这三项条件的民主国家估计不超过40个，获邀的却多达110个，包括民主倒退的印度、巴西、菲律宾及波兰，凸显美国邀请准则并非根据该国是否符合民主标准定义，而是对方是否听话、愿意服务于美国地缘政治的要求，联手对付中国和俄罗斯，从而为“民主”重新定义。只要美国首肯，即使获邀者多贪腐和有走向专制趋势，也可被视为民主国家，凸显美国正以冷战思维建立意识形态同盟，围炉取暖。

中国连日发动言论攻势，不但要打口水战，更重要是打破美国对民主定义的垄断，抢夺民主话语权。尽管拜登承诺不寻求改变中国体制，但依然试图以民主作幌子，打压与其社会制度不同、发展模式不一样的国家。中共六中全会早前通过第三份历史决议，强调中共不管是革命抑或改革开放的成功，实现第一个百年梦，关键是结合了中国具体国情，使中国特色社会主义政治制度深深扎根于中国社会土壤，照抄硬搬他国政治制度行不通。

对制度倍自信 敢公然跟美叫板

此外，疫情肆虐下，中国成功清零，反观美国标榜其民主体制，政府抗疫却章法大乱，疫情从未间断，一波接一波，染疫人数和死亡人数飙升，而侵犯少数族裔人权事故有增没减，民主共和两党则陷于无休止的党争，自家事情未能妥善处理，仍乐此不疲以民主典范自居，更据此干涉别国内政。中国成功探索出走自己道路的“中国模式”，让当局日益对制度倍感自信，可以站出来跟美国叫板。

更重要是，美国透过颜色革命来移殖民主，希望借此扩大其影响力，结果是水土不服，阿富汗、伊拉克、利比亚政局至今仍动荡，民不聊生，为当地民众带来的破坏远大于建设。

正如中国副外长乐玉成强调，民主不是飞来峰，一方水土有一方民主，从来不存在适用于所有国家的民主模式，只有结合国情的民主制度才能植根，社会经济才能稳步前行。