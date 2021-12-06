有些中国投资者认为最糟糕的时期已过 滴滴无疑给了一记当头棒喝

来源：彭博社

纵使按照中国股票的波动标准，滴滴周五的上下起伏也令人瞠目结舌。

在短短几个小时内，这家网约车巨头的股价从上涨16%转为下跌12%，接着反弹回到正值，然后再次走低。这一切都发生在纽约开盘前。

当天收盘，滴滴暴跌22%，在美上市的中概股自2月以来市值蒸发已超过1万亿美元（1万3700亿新元）。

滴滴在上市仅五个月后计划从纽约退市，并转往香港挂牌，引爆周五的震荡走势，但由此也可以表明，在中国整顿该国科技行业以及亚洲最大经济体许多其他领域一年多之后，押注中国股票仍然暗藏风险。

尽管中国愿景总体轮廓比去年11月时更加清晰，但外界仍不清楚相关的政策细节，后者可能对中国大型上市公司的未来至关重要。

现在笼罩在中国股市更大的问题是：中国在收紧对掌握大量数据之私营部门的控制并试图使中国经济更加公平之际，愿意让投资者承受多少痛苦？也许唯一可以确定的是，共产党的利益将远远优先于股东的利益。

IG Asia市场策略师Jun Rong Yeap表示，滴滴的情况“提醒人们注意中国股市的监管风险”。

纳斯达克金龙中国指数周五创下2008年以来的最大跌幅，这波杀盘对最近几周才转向看好中国股市的基金经理和华尔街分析师来说尤其痛苦。汇丰、野村和瑞银在10月份均转为看多，提出的理由包括估值低和对北京监管的疑虑消退。贝莱德和富达国际也是几家持类似论点的大型资产管理公司。