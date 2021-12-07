监控资本主义的省思与因应

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

最近女立委遭家暴痛殴事件引发全台湾哗然，但更令人意外的是此案同时牵扯出受害者被监控、嫌疑人录音笔录下政商名流对话存档，以及网军造假横行等骇人情节，不禁让人对人际之间的互动蒙上更多的猜疑与不信任。现实生活的往来都可能如此，那么每个人在几乎无管制的网络空间，数字足迹是否也安全呢？

基本上，随着数字经济时代的来临，数据无所不在，以营利为目的的经济体系，搜集消费者的网络行为，透过加值转换成行为数据，放在市场上贩卖，美国哈佛大学学者Shoshana Zuboff将其称为“监控资本主义”。

Google可谓监控资本主义的先行者，其分析用户的上网行为数据，建构用户专属的“数字足迹”档案，藉此预测用户的喜好和行为，将行为数据卖给广告投放主。而随着联网智慧化产品不断推陈出新，现在几乎所有网络原生企业，都采用监控资本主义作为主要的商业模式，监控资本主义时代已经来临。但也衍生了许多值得关注的议题：

首先，从个体角度而言，科技本身应该用于造福人类，但监控资本主义企业的服务或产品，采用注意力经济的商业模式、运用各式演算法吸引用户，让用户沉迷于产品使用，已造成青少年以及成人科技成瘾的现象。

其次，从社会层面审视，社群媒体分析用户的行为数据，利用个人化推荐演算法，根据分析结果投其所好，推荐用户感兴趣的资讯内容，容易形成舆论的同温层，以及成为假讯息传播的温床。近期，离职的脸书员工就指控公司演算法的设计机制，可能会更激化社会的对立。

再从资讯安全的角度，监控资本主义也造成隐私权的侵害。目前多数企业服务要搜集使用者行为数据，都会事先提供《隐私权同意政策》以及《服务使用规范》，征求用户同意，但用户对于企业如何搜集行为数据，仅能保持最低知的权利，倘若用户在“隐私权条款”，勾选不同意的选项，甚至有些产品会限制使用功能或是完全无法使用。

监控资本主义的盛行对于个人和社会都有重大影响，因此不应放任监控资本主义通行无阻，以免加剧对社会的负面冲击。观察各国规范的作法，以推出严谨的隐私权和个资法案、反垄断法案为主，但由于监控资本主义企业游走在法律边缘，在自由民主大旗的框架下，政府无法利用监管规范介入检视企业营运。

另一方面，监控资本主义企业所使用的演算法，也常因缺乏透明机制而遭受诟病，虽然各界纷纷针对演算法透明化机制有诸多讨论，但由于牵涉到企业商业机密，实际若列入法规监管，还需要诸多细节讨论。

此外，由于采用监控资本主义的企业，都是知名的科技巨擘，政府常利用反垄断法试图拆分其业务，目的是避免数据过度集中在大型科技企业，但由于这些公司都投入钜额经费于国会游说，因此反垄断法通常会面临政治，以及拆分科技巨擘业务将影响国家科技发展之难题。最终将落入骑虎难下，难以真正落实的局面。

平实而言，政府可提出诸多监管规范，抗衡资本主义带来的负面影响，但如上述，会面临到实际执行上的难题，导致无法完全解决监控资本主义的负面影响。“监管”终究只是担纲人们的后盾，更强大抗衡的力量应来自于数字公民权的意识。

从个人的角度来看，恐无法仅寄望政府提出监管规范，却对自身的权益漠不关心。因此，培养民众具备数字公民意识，是监控资本主义时代之下关键的课题，希冀透过推动数字公民权，协助民众建立一条防线，捍卫个人自主权，以及将注意力视为个人重要的资产。“监管规范”以及“数字公民权”双管齐下，才是抗衡监控资本主义之最佳解方。