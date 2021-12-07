台湾政治，正是林秉枢演绎的谎言与操控

来源：台湾《联合报》

联合报社论

经多日发酵，高嘉瑜遭男友林秉枢施暴事件，已由单纯的“家暴案”发展为政治悬疑惊悚剧。PChome集团董事长詹宏志因卷入为林秉枢传讯周刊，在澄清过程后，主动辞去总统府国策顾问职务。但和林秉枢交往甚密的新系大老段宜康，却以“相识十年的陌生人”一语，轻轻回避了责任。事实上，林秉枢以一名博士生做出种种匪夷所思的行径，能卷起政坛千堆雪，反射的正是当今执政党说谎与操控成性的本质。

民进党的政治手腕，一向以长于布局操控、扭曲事实，乃至愚民洗脑、慢性割喉着称。这些伎俩，林秉枢作为绿营侧翼，显然样样精通。他利用博士生身份为自己打造知识光环，利用奇巧社交及阔绰出手广结人脉，利用能言善道赢取女性芳心。在私底下，他却是狂暴凶狠的恐怖情人，是胁迫父母的不肖啃老族，是自吹自擂的说谎家，是密录对话与私密影片的控制狂。他出入平行时空，千面人角色变来换去，毫无违和。

正因林秉枢的行径争议太大，牵扯民进党的深水区生态，绿营最近也不断采取切割、止血和转移焦点的战术。总统府火速批准詹宏志辞国策顾问，基本上就是为了止血。但一个错综复杂的案件，若最后竟只是由一名无关政治的商界闻人承担，而幕后的政坛人士全都躲过，岂符合比例原则？

不仅如此，绿营网军近日也发动“阴谋论”的乌贼战，一说称高嘉瑜案只是为了转移蔡英文“论文门”的焦点，另一说称此案是为了分散蔡政府“反公投”的力道。无论是哪一种“阴谋论”，都诉求网民别再追打此案。由此可见，此案虽尚未打到民进党的“七寸”，已让它许多的卑劣手法暴露在公众眼前。也难怪，尽管有绿营名嘴企图运用“抹红模式”，影射林秉枢是中共有计划运用来“渗透”本土阵营的人，已没有太多人相信。

更离奇的是，就在此案疑点不断增生之际，林秉枢的维基百科资料竟遭一个ＩＰ登录在“国发会”的用户修改，将曾与林秉枢合照或互动的名人词条上，加上赖清德和柯文哲的名字。事实上，近日出现在媒体上的林秉枢与知名人物合照，除赖清德外，还有陈时中、范云、馆长陈之汉等。这次修正，为何特意加上赖清德、柯文哲，而略去其他人，恐怕也是为了抹黑带风向。为此，网民惊呼：“网军国家队现身！”国发会随后澄清该ＩＰ使用机关为公路总局，但公路总局宣称当天并没有联结至维基百科的纪录；就这样，简短的说明就制造了一个断点，让外界无法继续追查。

美国早年一部电影《性、谎言、录影带》，用来描述高嘉瑜与林秉枢的关系，正是合适的标题。但深一层看，林秉枢在两人关系中所演绎的谎言与操控，更揉进了时下台湾特有的政治气质，一种不带任何情感的关系操控，一种不以诚信为基础的政商网络，在“颜色至上”的信仰下，如有毒的蔓藤般伸入你我生存的民主台湾。能够把台湾政治的恶质化诠释得如此透彻而深刻，这位四十三岁的博士生、网军、国安周边人员、金融投资家“林董”，真的不辱使命。

蔡政府正强力反宣传四大公投，蔡总统说，台湾再陷核四泥沼是倒退噜，“绝不能走回头路”。然而，在反莱猪、护藻礁、公投并大选三案，民进党不正扮演“走回头路”的角色？所有过去的宣示，到了危及自己的政权时，都一夕变成“可割可弃”。试问，在这种环境下成长的“林秉枢们”，还会有什么坚信的价值及不变的忠诚？