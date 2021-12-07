悲观情绪蔓延 中概股遭遇抛售潮

来源：路透社

作者：刘珞焱

滴滴“退美赴港”余震未消，挥之不去的浓重监管阴霾致港股周一大幅收跌，恒生国企指数已探至2016年中以来最低。科技板块跌势汹汹，电商巨头阿里巴巴港股已打“五折”，“躺倒”后的中国恒大上演瀑布泻行情，三者齐创纪录新低。悲观情绪蔓延，抛售并进一步蔓延至早前同样受到监管压力的医药和教育等涉及民生的板块。

香港恒生指数.HSI周一收跌1.8%，逼近上周创下的14个月新低；恒生国企指数挫2.1%，创五年半新低。

科技板块再度开启“血洗”模式，滴滴退市的强劲余波重创了投资者情绪，市场试图消化再度浮现的监管和政策不确定性，在香港和美国“两栖”上市的公司尤为脆弱。

恒生科技指数收挫3.3%，创下其2020年7月推出以来的新低，该指数今年跌幅已经超过三成。电商巨头阿里巴巴领跌一度急泄8.3%后收低5.6%，再创其香港上市以来新低。该股今年以来已经腰斩，相比309.4港元的纪录高位更是跌去64%。

“不会因为它（阿里巴巴）跌的比较多了，或者说估值跌到一个极端的低位时候去抄底”，阖木资管总经理曲星海表示，可能更关注的是公司未来是不是有较大的发展空间。

“其实我一直不太看好电子商务这个行业，在中国它太卷太卷了。中国的电商太多家了，太充分竞争了。它（阿里巴巴）未来的成长性在哪呢？它未来的想象力在哪呢？”他说。

滴滴宣布“退美赴港”引发市场猜想这或许是中概股退市潮的开始，未来掌握大规模民生数据的中概股亦有退市风险；同时，滴滴退市之举也令市场相信，中国对科技股的行业监管还在继续，在美上市的互联网龙头回归是大势所趋。

腾讯控股、百度、哔哩哔哩、网易、美团和京东跌幅介于3.2-5.7%。除科技股外，造车新势力亦遭重创，理想汽车崩跌15.9%，小鹏汽车则大挫10.3%。

滴滴上周五收盘重挫22.2%，创其上市以来最低。小鹏汽车、理想汽车、网易、京东和阿里巴巴上周五在美收跌幅度介于6.9-16%。

美国证券交易委员会(SEC)上周四表示，在美国证券交易所上市的中国公司必须披露其是否由政府实体拥有或控制，并提供审计检查证据。这一规定推动了一个可能导致200多家公司被踢出美国交易所的进程，并可能降低一些中国公司对投资者的吸引力。

对此中国证监会回应称，近期个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制（VIE）架构企业赴境外上市，推动在美上市中国企业退市，“这完全是误解误读”。

“中概股在美股那边就是受到的监管比较多，回归港股一直以来都是一个比较明显的趋势。而且回来的一般是比较大的科技股，对于港股的资金分流效应还是比较明显的，”上海一券商人士表示。

他表示，此外，美国货币政策的收紧可能会比之前想的要快一些，美国如果加息的话，利率的上升对于港股的估值也会有影响。从现在海外的情况来看的话，各方面因素其实对于港股可能都比较利空。

恒大股债双杀，股票创纪录新低

中国恒大在表示难以偿付后续债务后，市场广泛认为其有很大可能性将进入债务重组，今日债券能否付息成关注焦点。周一恒大股债双杀，其美元债全线走弱，午后跌势加剧，2022年3月到期美元债较上周五跌逾20%。

恒大股票收盘狂泻两成，创下纪录新低，今年以来跌幅深达近九成。恒大系公司亦跟随挫跌，恒大物业和恒大汽车分别收挫5.2%和7%。

上周五中国恒大集团称“未能履行”2.6亿美元的境外债务担保责任，广东省政府当晚紧急约谈实控人许家印，并向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作。

中国“一行两会”紧急发声强调，强调其为个案；此外，中国总理称将“适时降准”，受上述因素提振，泛地产板块走势较为坚挺，沪深300地产板块收高1.2%，成份股包括中国恒大的香港恒生中国内地地产指数仅小挫0.4%。

周一召开的中国中共中央政治局会议指出，明年要保持经济运行在合理区间，保持“社会大局稳定”，迎接党的二十大召开。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

中国央行周一傍晚宣布降准0.5个百分点，将释放长期资金约1.2万亿元人民币；央行强调，此次降准是货币政策常规操作，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，不搞大水漫灌。

平安证券在报告中称，当前房地产行业仍面临下行压力背景下，监管部门联合发声，从供需两端提振市场情绪，后续在“以稳为主“的基调下，预计更多支持措施有望落地，行业融资、销售、购地等行为将逐步回归常态。

抛售浪潮蔓延至教育和医疗板块

悲观情绪弥漫下，抛售浪潮已蔓延至同样承受持续监管高压的教育和医疗等涉及民生的板块，电子烟板块亦未能幸免。打击校外培训，严厉调控房地产行业，以及实施药品集中带量采购，都是中国政府缓解民众负担的组合拳内容。

香港医疗保健业指数收盘重挫5.8%，录得18个月新低，A股医药板块跟随下跌，沪深300医药卫生指数挫1.7%。此前中国国家医疗保障局公布新版国家医保药品目录。

启明医疗垫底崩跌两成，创其上市以来新低，年初迄今该股跌幅深达近七成。百济神州、时代天使、康希诺生物和荣昌生物跌幅介于9.2-13.4%。

中国国家医保局和人力资源社会保障部上周五印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》，自2022年1月1日起正式执行。

年内受到超高压监管的教育股票也出现了大幅下跌。华夏视听教育收盘暴跌16.1%，新东方在线、新东方和思考乐教育跌幅介于8-9.5%，处于监管风波中的电子烟龙头思摩尔国际则收低8.3%。

不过，在香港股市的持续大跌之后，一些市场参与者认为已经到了长线入局的较好时机。

国信证券（香港）在研报中称，港股下跌至目前价格水平历史上只出现数次，是长线投资者或价值投资者进场水平，再进一步大幅下跌的空间有限，以年度表现计，明年港股跑赢国际其他市场机会很大，建议12月可在港股低位（恒指2,4000点以下）水平部署。

“港股弱势是结构性问题，成分股中，科技、地产、本地股和博彩均受到各自行业上负面因素影响，而这些行业的总权重较高，因此出现跌得凶而反弹无力的情况，”该券商表示。