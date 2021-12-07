恒大颓势不改 债务重组迫在眉睫？

来源：路透社

作者：梁慧仪

深陷债务困境的中国恒大集团在周一再有美元债宽限期结束前预告可能遭债权人要求债务加速到期，在总理李克强释出宽松暗示加上监管机构安抚市场言论后，内房板块紧张气氛稍弛，惟再度徘徊违约边缘的恒大，股价暴跌逾14%，债务重组或已逼迫在眉睫。

恒大涉及约8,250万美元的票据付款今天最后限期届满，但公司上周五公告未能履行2.6亿美元的境外债务担保责任并“预告”有可能遭债权人要求债务加速到期。此前恒大不止一次在宽限期前完成还款，但这次能否再次避过违约，令人关注。

恒大“躺平”，地方政府和监管部门对此齐发声安抚市场，加上总理李克强作出“适时降准”的最新表态，周一早盘上海和深圳证券交易的房企债多数走强，最大涨幅超过10%。恒生中国内地地产指数早盘一度大涨4%至一周高位，惟官方喊话无助身处暴风圈中的恒大，该股盘中最多急挫14.7%至1.92港元，为超过一年半低位。

投行富瑞发表报告称，中国人行、银保监会及及中国证监会周五发表的声明，向房地产市场释放更多积极信号，加强了该行的信念，即在12月/明年第一季度当局将有更有意义的宽松政策，直至市场复苏。

投行野村亦预期，人行可能未来数周全面降准50基点，而李克强提及降准的言论恰逢恒大的披露“躺平”，似乎已正式启动债务重组。该行预期中国整体经济特别是房地产板块将进一步转差，而中国决策层可能在明年春天大幅介入政策宽松，以防止经济硬着陆。

人人自危

规模巨如恒大亦非“大而不倒”，其他房企面对的考验可能更为严峻。规模较小的内地房企--阳光100今天表示，其2021年到期10.50%的优先票据已发生违约事件，并将触发公司及其附属公司其他债务的交叉违约规定。

至于警告面临流动资金问题的奥园集团，主席郭梓文就当下行业和企业形势作出说明，要求各区域正式进入全力保运营、保交付和基金兑付战时状态；奥园要成为行业困境中成功突围的“典型优等生”。这意味着公司上周公告60亿理财逾期后，公司工作重心首次调整。

恒大债务问题引发的中国民营房企震荡备受关注。新华社周日援引中国证监会有关人士称，监管部门始终注重交易所债券市场融资功能的有效发挥，支持民营企业，尤其是近期受个别风险事件影响的民营房地产企业合理正常滚动融资，保持债券融资渠道畅通。

同日大型房企--碧桂园表示，拟于近期向交易所申请发行供应链ABS（资产支持证券）产品；申请获批后将尽快启动相关产品的发行工作。

谁救恒大?

恒大此前已先后多次出售资产，包括上市公司盛京银行及恒腾网络股权自救，而据内地媒体报导恒大主席许家印亦要变卖个人资产，为集团注入超过70亿元资金。倘恒大最终无力自救，官方会否出手令人关注。

广东省政府周五晚间表示高度关注恒大无法履行担保责任的公告，当晚立即约谈许家印，并应恒大要求同意向其派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。

广东省政府过去较为瞩目拯救企业个案为粤海控股，后者为广东省政府全资拥有的国企，于亚洲金融危机后爆发债务违约风险，其后时任广东省副省长王岐山（现任国家副主席）负责处理粤海事件，并于1998年底宣布聘请高盛担任粤海重组的财务顾问。

中国央行周五晚间就恒大问题答记者问称，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。