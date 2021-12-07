智库预警中美印太争霸 存战争风险

来源：明报

澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）周一（6日）发表最新一份的年度“亚洲国力指数”（Asia Power Index）报告，美国今年维持自2018年指数创立以来的榜首地位，并趁中国评分首度下降，将相对领先优势重新拉大。报告形容，印太地区愈趋中美两极争霸而非多极化，未来10年恐发生中美皆卷入的大型军事冲突。指数负责人归咎区内不止限于中美的广泛军备竞赛，认为解决之道在于中美能否学会接受以并列超级大国的方式共存。

洛伊研究所自2018年起设立“亚洲国力指数”，美国和中国至今连续第4年分别位居前两名，都超过70分的超级大国（superpower）分界线。但美国的优势在过去两年皆见收窄，直至今年止跌回升才重新拉开距离，以82.2分排第一，以7.6分之差压过中国（74.6）。

拜登上台 美外交影响力重拾升轨

在指数的八大指标，美国今年在6项排行第一，比去年多两项，除了原先占据明显优势的“军事能力”、“恢复能力”、“文化影响力”和“防卫网络”，今年还在“外交影响力”略胜日本和中国，又首次在“未来资源”超前中国——该范畴是基于目前趋势，对2030年经济及军事能力以至2050年人口强度的推算。有份撰写报告的学者解释，美国外交影响力上升是因为拜登代替特朗普入主白宫。

报告指按目前趋势看，中国综合国力似乎难以在本世纪内反超美国，“看上去中国永不会可能像美国曾经般主导（亚洲地区）。但报告强调，中美仍是两大超级大国，预测印太地区会更趋向两极化，多极化程度会减少——日本和印度一直落后中国，澳洲则更依赖美国。

日印俄澳未达“大国”定义 中美抛离

日本（38.7）虽然继续排行第三，但得分跌穿40分界线，不再被定义为“大国”（major power），跟早一年失去“大国”定位的印度（37.7），皆被中美远远抛离。两国与俄罗斯（33.0）和澳洲（30.8）等获10分以上国家并列为“中等强国”（middle power）。台湾以“中国声索的自治领土”名义入榜，以16.2分排第14名。

区内军备竞赛增战争风险

报告预警印太地区未来10年将有爆发涉及中美两大超级大国的大型冲突之高风险。项目主任勒马耶（Herve Lemahieu）接受澳洲新闻网（news.com.au）访问时表示，战争风险植根自区内的军备竞赛，这不止关乎美国和中国，也涉及印度和日本等区内许多其他国家，甚至包括较小型的东南亚国家，例如跟中国有海事争端的越南。

勒马耶表示，区内有多种爆发冲突的方式，因为紧张局势是如此高涨，只要有两个国家有争端即可引发骨牌效应，将两个超级大国卷入其中。他说：“作为冒升强权的中国具有自信和傲慢，而美国则担忧中国和中国崛起。”他相信，更稳定的地区秩序能否实现，将视乎中美两国是否愿意作为超级大国共存，“中美都需要学习一心二用，他们需要在敏感议题以至气候变化等跨国挑战中竞争和合作”。