恒大集团再次摇摇欲坠 但投资者恐慌程度减轻

来源：路透社

在勉强避免倒闭后仅三个月，世界上负债最多的开发商中国恒大集团再次濒临危急，投资者仍不清楚问题有多严重、可能会延续多久。

恒大负债超过3,000亿美元，手上还有1,300多个房地产项目，该公司是今年中国房地产危机的典型代表，这场危机已经拖垮了近十家小型开发商。

恒大有8,250万美元的债券偿付义务的宽限期将届满，虽然仍有可能予以偿付，但该公司警告称有可能不会清偿。

咨询公司Rhodium Group的中国市场研究总监Logan Wright表示，在中国房地产销售放缓之际，恒大无序违约可能会加速整个房地产行业的金融压力。

解决方案必须将应付给承包商和供应商的数十亿元人民币纳入考量。

Wright指出：“现在，这种融资的潜在来源非常不明确，即使各界对于当局将通过一些解决方案来限制金融扩散更有信心。”

在过去几个月里，恒大几度在宽限期快要结束前付款，勉强避免成为中国最大的违约事件，现在恒大再次回到了悬崖边上。

但投资者表示，与几个月前不同的是，此次危机的影响基本仅限于中国国内，而且随着北京决策者变得愈发直言不讳，市场也更加适应，所以恒大问题的影响将不会那么广泛。

关注中国的WisdomTree主管任丽倩(Liqian Ren)预计，恒大可能会违约。

不过她指出，央行周五的声明以及其他类似的官方声明都承诺，恒大问题是个个案，长期融资运作不会受到影响。

她说，恒大违约看起来将更像海航集团的情况。后者的重组计划在10月获得债权人批准。

布兰迪环球投资管理公司(Brandywine Global Investment Management)的固定收益投资组合经理Tracy Chen也认为，恒大倒闭的整体风险较低。

Chen说：“我认为出现系统性风险的可能性很小，监管机构在使该事件’有限引爆’(limited detonation)方面一直做得很好。”

中国央行已经向银行系统注入了1.2万亿元人民币(1,880亿美元)，这是自7月以来第二次进行这一操作，而恒大所在的地方政府已表示，其正在介入。

危机蔓延风险

在中国国内，业内专业人士的问题是，这是否可以防止危机进一步蔓延。

自10月的爆雷事件以来，恒大的一些小型竞争对手要么倒闭要么重组。2015年成为中国首家违约的地产商佳兆业目前也出现严重问题，该公司明年有超过30亿美元的债务需进行再融资。

“一般来说，(自10月恒大的最后偿债期限以来)情况没多大变化，但市场情绪变了，”Seaport Global分析师Himanshu Porwal说，指的是一连串小型违约事件。

他说，省级政府希望介入像恒大这样的案件有积极意义，但还没有一家国有房地产公司参与恒大的项目以缓解其流动性紧张状况。

与此同时，国内的损害仍在继续。

中国房地产高收益债券今年遭遇了有史以来最糟糕的一年，平均损失超过三分之一的价值，而恒大、佳兆业和花样年等违约方至少下跌了80%。

据摩根大通统计，今年已经有11起违约案，随着土地出让金同比下滑超过55%，住房销售本身在10月也下降了25%，预计会有更多违约事件发生。

摩根大通认为中国政府需要更直接地提供支持。

“为了防止信贷违约的传染，监管机构需要考虑稳定实物需求和金融市场，”摩根大通的亚洲企业研究主管Frank Pan说。

“令人担忧的是，如果监管机构不能防止该行业的大规模违约，我们有可能看到更多的债券在不良水平上交易，”他补充说，即使是“质量较好 ”的公司也可能更难再融资。