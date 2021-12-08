斯拉夫人的内战：俄乌冲突的虚与实

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

俄罗斯与乌克兰都源于基辅罗斯，从17世纪中叶开始，俄罗斯帝国逐渐吸纳乌克兰，并将乌克兰人视为小俄罗斯人，两国关系紧密，并同时于1922年成为苏联的创始成员国，也是1991年12月终止联盟条约的签署国。

在苏联解体后，俄罗斯内部乱象丛生，自2000年普京上台后才趋于稳定。而乌国乃形成亲欧与亲俄两大阵营，但仍持续由亲俄派掌权，乌国虽期盼确保其独立的愿望，仍保持与俄罗斯紧密的关系。2014年二月，乌国两派势力冲突而爆发革命，结果亲欧派胜出，亲俄派总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)被罢黜后流亡莫斯科，导致俄罗斯从乌克兰夺回克里米亚（Crimea），并引发西方对俄的制裁。

此外，俄方还支持乌国东部主张分裂的顿涅茨克人民共和国(Donetsk People's Republic)与卢甘斯克人民共和国(Luhansk People's Republic)的分离主义战士，至今造成超过1万3000人死亡。2014年9月，乌克兰政府与这两个自治州之代表，在白俄罗斯首都签订《明斯克协议》后停火，同时乌方同意赋予两州相当的自治权，但该地区领导人仍多次表示不会放弃争取独立并与俄罗斯合并。

由于乌克兰亲欧政府积极与西方发展关系，尤其美国的支持力道尤强，导致2020年4月俄罗斯已向乌克兰边境派遣了坦克，以及拜登与普京两人在2021年6月于日内瓦会面，但双方僵持不下无功而返，事后两国接触虽已增加，但紧张关系未减。月前美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）访欧，并出席在比利时举行的北约防长会议，还强调北约向乌克兰和乔治亚敞开大门，俄罗斯乃视之为极具挑衅性。

近日，俄罗斯已在乌克兰边界陈兵10万，俄乌边界的紧张情势升高，促使美方发出更严厉的警告，称若普京跨境进攻，将会付出极大的代价，但遭俄方驳斥。而克里姆林宫却声称，其红线是乌克兰不能加入北约。

俄罗斯政府曾表示，2008年8月，格鲁吉亚(Georgia)利用普京在北京参加奥运开幕式的机会，重新控制由莫斯科支持的南奥塞梯亚(South Ossetia) 与阿布哈兹（Abkhazia）两个分离主义地区，从而引发了俄罗斯的全面进攻，导致格鲁吉亚付出了惨痛的代价。

最近乌克兰军方使用土耳其Bayraktar无人机，打击俄罗斯支持的乌克兰东部部队，再加上美国两架核轰炸机在克里米亚附近巡弋，美军还在波兰与罗马尼亚建立导弹基地，并声称北约有意在乌克兰部署导弹，7至10分钟就可以攻击莫斯科，这让俄方感到极度不安与愤怒，并表示俄方的极音速导弹的杀伤力更大。虽然乌方明确表示并无入侵顿巴斯克的计划，但乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）日前也指控俄方阴谋对他发动政变。

不少西方观察家认为，在明(2022)年初俄国将从多个方向向乌克兰发动攻击，届时冬季奥运也将在北京登场，普京也将再度应邀参加开幕式，是否形成与2008年的巧合，仍有待观察。

而莫斯科是否想要公开冲突，带来更严厉的制裁和与西方的关系彻底决裂，当也并非首选。更有可能的是，俄方有意以军事实力来诱使与美国会谈，以便美方说明支持乌克兰的程度，而美俄双方好似都有此意向，目前正在筹备高峰会以避免战事爆发。否则，若俄乌的情势导致美国的介入而分散其实力，这会对于台海情势有何影响，才是吾等所关心的变化。

作者是政大国关中心兼任教授

