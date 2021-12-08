夏宝龙为何这时讲选举？

来源：明报

作者：卢文端

正值新选制下首场立法会选举进入最后冲刺的时候，全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙以《以史为监谱写香港民主新篇章》为题发表讲话，受到香港社会广泛关注。有人只是从投票率的角度解读夏宝龙的讲话，未免太过狭隘。在笔者看来，夏宝龙在这个时间点高调发表有关选举的讲话，有多方面的重要考虑和意义：其一，夏宝龙的这个讲话与他今年2月22日和7月16日两次关于“爱国者治港”的演讲一起，共同构成对习近平“爱国者治港”思想的全面诠释，也有效避免对不搞“清一色”说法的片面解读产生的误导；其二，新选举制度具有广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性四大优势，是在中央的支持推动下形成，体现了中央对香港选举的希望和要求；其三，非建制派在新选制下有很大的参与空间，希望非建制派人士及其支持者积极参与；其四，中央希望香港市民包括非建制派支持者积极投票选贤举能，体现了中央推动香港发展民主和实现良政善治的善意和诚意；其五，也是先声夺人，反制美国即将召开的民主峰会的抹黑攻击。

立牌指路 引导社会认识选举意义

讨论夏宝龙的这次讲话，不能离开他之前的两篇关于“爱国者治港”的演讲。今年2月22日，夏宝龙发表《全面落实“爱国者治港”原则 推进“一国两制”实践行稳致远》讲话，宣示了中央将主导完善香港的选举制度的重大信息。他在讲话中明确强调，“爱国者治港”，绝不是要搞“清一色”，在香港社会引起积极正面的讨论。

今年7月16日，夏宝龙发表《全面深入实施香港国安法 推进“一国两制”实践行稳致远》讲话。这时，新选举制度的本地立法已经完成，如何具体实施的问题摆在面前。他在讲话中明确提出管治者能力标准，并划出了“铁的底线”：绝不容许任何一个反中乱港分子通过任何途径和方式混进特别行政区管治架构。有一些舆论因此认为中央收紧“爱国者治港”政策，指不搞“清一色”是指建制派内部的不同利益群体代表，不是指包括温和泛民在内的非建制派。这种说法在香港社会引起了一些混乱。

夏宝龙的最新讲话，结合香港时空环境的新变化和新选制具体实施情况，论述了“爱国者治港”的参与面很宽、舞台很大，并指出，只要符合爱国者条件且又有能力履职尽责，都可以成为治港者。夏宝龙还特别将不搞“清一色”进一步描述为“五光十色”，以体现“爱国者治港”的多样性，具体包括身份的多样、价值理念的多元和社会制度的包容。他强调这样做的目的就是要画出最大同心圆。夏宝龙的这个讲话，显示了“一国两制”的多样性、包容性和巨大空间，对于引导香港社会正确认识正在举行的立法会选举，具有立牌指路的意义，那些收窄“清一色”的言论就难以立足了。

希望所有香港市民积极参与投票

夏宝龙在讲话中概括新选举制度的4个优势和特点：广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性。这4个特点实际上也是中央对香港选举的希望和要求。试想，没有中央的支持和推动，怎么可能出现90个议席破天荒都有竞争的局面？又如何做到10个地区直选选区都有非建制派候选人？

从夏宝龙关于“爱国者治港”“五光十色”和新选制的4个特点的论述中，可以清楚看到非建制派在新选制下有很大的空间。夏宝龙虽然没有用非建制派的提法，但他所说的“不同的政治团体、政治派别，代表不同的政治光谱，持有不同的政治理念和抱负”，“持有不同政见和主张的人士”，就是指包括温和泛民在内的非建制派。这再次体现了中央对非建制派的极大善意和包容。

从夏宝龙的讲话可以体会到，中央不仅希望看到非建制派人士能够在坚持“爱国者”底线的前提下，放开手脚竞选，争取选民支持当选，也希望未能参选的泛民人士，与新选制相向而行，以直接或间接的方式参与选举。民主党近日终于在党员支持非建制派人士参选问题上，开了一个小小的口子，虽然远远不够，但也算是一个正面的信号。希望民主党在这个问题上持开放务实的态度，不要再搞出什么“对抗新选制”的事件，否则，最大的受害者只能是民主党自己。

虽然说，新选制为香港民主发展和良政善治奠定了制度基础，但制度不会自动发挥作用，还要靠广大港人积极参与去实现。所以，夏宝龙强调：香港的民主发展，要靠广大港人积极参与去推动；香港的良政善治，要靠广大港人共担责任去创造。中央也知道，香港市民对新选制了解不够，所以，夏宝龙特别在这个时间专门讲选举对落实“爱国者治港”的原则、发展符合香港实际的民主、塑造香港良政善治新格局重要意义，当然也是希望香港市民能够积极参与投票。中央主导完善选举制度，推动不同政治背景的人士参选，现在又鼓励港人包括非建制派的支持者积极投票，体现了中央推动香港发展民主和实现良政善治的善意和诚意。

反制美国所谓民主峰会抹黑攻击

本人上周在《明报》撰文，专门讨论中央高度关注外国势力插手干预香港选举的问题。夏宝龙在美国即将召开所谓民主峰会的前夕专门发表讲话，对外部势力发出警告，并宣示对中国特色社会主义民主制度和符合香港实际情况民主制度的强大制度自信，这是整个反击美国攻击抹黑中国民主行动的一部分。这也是夏宝龙在这个时间大谈香港选举的重要原因。

作者是全国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长