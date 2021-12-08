杯葛奥运有违休战精神

来源：香港01

作者：倪文迪

本星期一（12月6日），美国白宫发言人普萨基（Jen Psaki）表示拜登政府不会派遣任何外交或官方代表参与2022年冬季奥林匹克运动会及残疾人奥林匹克运动会，并且声称原因是中国在新疆地区持续进行种族灭绝、反人类罪行与其他侵犯人权行为。除了美国以外，立陶宛、纽西兰此前亦早已决定了今次一样不派政府代表前往北京出席活动，英国、澳洲、日本等国据称也在考虑要否作出相同安排。

北京冬奥、残奥即将分别于明年2月及3月举行，可是近日却愈来愈多国家政府表示会进行杯葛。上星期四（12月2日）联合国大会通过“体育促进发展与和平：通过体育和奥林匹克理想建立一个和平、更美好的世界”决议，内容之一是敦促会员国“各自和集体遵守奥林匹克休战，特别是确保……运动员、官员和所有其他经认可人员安全通行、出入和参与”，然而美国、加拿大、英国、印度、日本、澳洲与土耳其等20国都未联署支持。

奥运休战精神源远流长

“奥林匹克休战”精神源于古希腊城邦收到神谕在举办奥林匹克运动会前后达致休战协议，现代版的“休战”则是始自1993年联合国大会通过了首个相关决议，“促请各会员国……在每届奥林匹克运动会开幕前七天起至闭幕后七天止遵守奥林匹克休战”，结果成功令得南斯拉夫内战于次年运动会进行期间暂时停战，从此以后每隔几年联合国大会均有通过类似的“休战”决议。

这种源远流长的“奥林匹克休战”传统旨在鼓励各国创建和平环境以减少冲突。，2000年成立的国际奥林匹克休战中心更直言今日我们恢复“奥林匹克休战”是要“带来希望及对话的机会”，同年通过的《联合国千年宣言》也重申“促请会员国从今以后个别及集体遵守奥林匹克休战，并支持国际奥林匹克委员会努力通过体育和奥林匹克理想促进和平及人与人之间的相互谅解”。那么严格来说，拒绝彼此对话，而且利用、谅解的杯葛行动宣示立场又如何促进奥林匹克背后的和平精神？恐怕也有违背后精神。

美国自身人权表现低劣

值得注意的是，上星期的最新一份“奥林匹克休战”决议又指出了大会“确认奥林匹克休战和联合国支持的其他停止冲突倡议提供的人道主义机遇”、“确认可藉助体育以及奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会促进人权，加强普遍尊重人权，从而推动充分实现人权”。假如，所以其他国家若以保障人权为由拒绝签署，无疑属于自相矛盾之举，况且带头的美国自身在促进人权问题上成绩也不见得有多好。

与此同时，决议还称“残疾人积极参加体育运动和残疾人奥林匹克运动会有助于充分、平等地实现其人权，有助于尊重其固有尊严”，不过美国近年正是在残疾人士权益这方面表现明显退步。根据美国平等就业机会委员会企业数据和分析办公室的统计，该会工作系统从2004年到2020年间每一财政年度接获的案件总数已经由79,432宗减至67,448宗，但其中包含的残疾歧视种类个案竟然反过来从15,376宗大增至24,324宗。

其实去年底联合国大会通过前一份“奥林匹克”决议时，它的内容早已申明应该欢迎包括北京冬奥、残奥在内等即将举办的运动会，并且“呼吁今后各届奥运会的东道国和其他会员国酌情将体育运动纳入预防冲突活动，并确保在奥运会期间有效执行休战”。，当时出席的美国代表还刻意强调“加入了就今天摆在我们面前的决议草案的协商一致意见”，然而。观乎美方近日作为，它非但跟实践“奥林匹克”精神相距颇远，甚至可能不无出尔反尔成份。