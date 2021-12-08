来源：中时电子报

作者：江静玲

美国拜登政府上台后，改变特朗普时期美国优先的单边主义，协调与盟国合纵连横，包括对华关系。拜登对北京的态度看似不若特朗普强硬，立场却坚定且具策略性。此从台湾问题和杯葛北京冬奥可以窥见。

在欧洲方面，我们可以看到拜登政府相较特朗普分化欧洲带动的变化，对华关系仍是最明显的指标。“欧中贸易投资协定”因为香港和新疆维吾尔族人权问题搁置；欧洲议会以压倒性票数通过第一份对台政治关系和合作报告，这份报告虽无政治效应，却是重要参考。台海局势在欧洲从未受到舆论如此广泛重视和讨论。台湾历届政府花费了至少25年与欧洲、欧盟交流，此刻才得到倾听。毫无疑问，这与中国崛起和美中关系有绝对关联。

今年稍早，彭博发表一篇〈中国的傲慢正在团结其对手〉的专文，指出过去一个世纪，野心勃勃的独裁国家经常犯两个致命错误，高估自己，低估美国和民主力量；未意识到自己的攻击性行为最终将把持续增长的敌人聚到一起。文章认为，孤注一掷的中国正行向这条路上──团结民主国家，孤立中国。但这样的情况是危险的。

两所关切欧洲发展的独立智库，伦敦的欧洲改革中心和巴黎的雅克德洛研究所最近同时发布一份由世界贸易组织（WTO）前秘书长拉米撰写的报告，强调受孤立的中国将是一个更危险的中国，认为孤立只会增强中国的民族主义势力，主张欧洲在坚持自身原则的同时，应该帮助中国向外的力量。

尽管欧洲各国政府和许多欧洲人已对中国保持警惕，2019年以来，欧盟也开始把中国视为系统性竞争对手，但拉米指出，欧盟实际上一直在系统性竞争对手、经济竞争对手和提供全球公共产品的合作伙伴中，捕捉与中国的复杂关系，并寻求在三者间找到平衡。但从事态发展看来，欧洲正逐渐接近美国立场，透过抗衡推进对中关系。

欧洲确实不能再对中国的意图过于天真，但报告认为进一步孤立中国将是一个错误，一个自给自足的中国远比全球化的中国更危险。如果动员美国盟友遏制中国日益增长的力量，将勾起中国对百年屈辱的记忆，激起民众的民族主义情绪，加速中国与西方分化。

1990年代初期，日裔美国学者福山着书宣称“历史终结”，也是从那时起，经济和政治自由化必须并行的想法为西方决策者提供了新基础，接纳中国加入WTO，以期换取中国开放市场和改革经济。永久最惠国地位使中国成为世界制造业中心，并迈向世界最大经济体。但中国的政治自由化却未如西方预期的发生。

中国的政治变革必须来自内部，但近年来北京的姿态被西方认定为咄咄逼人。中美都鼓励供应链的多元化，通过脱钩来减少经济相互依赖，这在敏感科技领域的竞争上尤其明显。

可是，经济脱钩的政治要求与商业现实之间存有矛盾，尤其对欧洲公司而言。因为欧洲比美国更依赖中国市场。该报告分析，中国占欧盟出口比率是44%，中国占美国出口比率只有12%，欧盟对中出口的依赖程度约为美国的4倍。此外，政治紧张局势加剧，欧洲公司仍继续增加在中国的投资。最近一项调查显示，2020年在中国经营的欧洲公司中，近1/3增加了合资企业的股份。

拉米说，从20世纪的历史中，多数欧洲人了解，当各国在沙文主义狂热中切断与世界其他地区的联系时，摆在前方的是一条黑暗的道路。一战提醒人们，相互依存并不是和平的充分条件，但每当大国政治将政治领导人引向危险的斜坡时，经济一体化就可成为重要的护栏。

欧洲必须清楚中国的走向。绝不能重蹈20世纪绥靖政策的覆辙，应与其他民主国家并肩捍卫人权和法治，但也应与中国合作而非对抗。