华尔街股市重回巅峰 但美联储后续行动仍是心头之患

来源：路透社

利用近期股市暴跌大举买入股票的投资者希望，今年最后几周能给股价带来新的动力，尽管对新冠病毒新变异株Omicron和美国联邦储备委员会(美联储/FED)行动的担忧继续存在。

连续两天的上涨使得标普500指数回升至历史高点附近，几乎抹去了因Omicron变种和美联储的潜在鹰派转变造成的逾4%的跌幅。

Omicron仍存在不确定性，尽管对其病症可能较轻的乐观看法扶助提振了市场。同时，下周的美联储会议可能给投资者带来不受欢迎的消息，投资者担心美联储可能以比预期更快的速度开始使货币政策正常化，以对抗通胀飙升。

不过，一些投资者认为，最近的回落可能缓和了在数周稳步上行之后出现的市场泡沫，可能为12月底录得更多涨幅创造条件。12月底通常是股市表现强劲的一个月。

“由于回调，我们看到了投资者情绪的健康重置。这暗示年底前仍有意外惊喜的空间，”Truist Advisory Services联席投资长Keith Lerner在发给路透的电子邮件中表示。

投资者情绪处于极端有时被视为市场的潜在转折点，因此是买卖股票的机会。

经过一段时间的平静交易后，在上周的抛售中，一些衡量投资者情绪和仓位的指标已转向谨慎。

其中，被称为华尔街“恐惧指标”的Cboe波动率指数上周触及35.32，创1月来最高。近几天该指数下滑，周二尾盘报在22附近。

Susquehanna International Group的Chris Murphy在一份报告中表示，看涨-看跌(卖权-买权)比率、波动率期货价格和斜度等其他几项期权市场指标显示，近期回调中有许多“泡沫/下档”已经离开市场。

上周美国散户协会(American Association of Individual Investors)的调查显示，投资者对市场走向的看跌情绪达到年内最高水平。德意志银行投资人股票仓位指标则创下2020年3月以来最大程度下滑。

买兴

与此同时，Omicron变体引发的回调吸引了不少买家。根据美国银行全球研究(BofA Global Research)，随着上周股市下滑，美银证券(BofA Securities)客户是“逢低买入的大买家”，净购买了67亿美元股票。

最近的买家包括Baker Avenue Asset Management。Baker Avenue的首席策略师King Lip称，随着市场下跌，该公司买入了Airbnb和苹果的股票。

“我们实际上认为Omicron的情况可能会比…市场预期更加温和，”Lip说道。

巴哈马一家私人银行和多资产组合管理公司Deltec Bank and Trust首席投资官Hugo Rogers也表示，在回调期间“有选择地”增加了戴文能源(Devon Energy)和Levi Strauss等股票仓位。

“我们确实认为就美国的经济活动而言，需求仍然非常好。” Rogers说道。

不过，许多投资者认为，未来市场可能会出现更多波动，尤其是如果美联储似乎会更加积极地加快缩减每月的政府债券购买计划，并最终提前加息，从而削弱股票和其他风险相对较高的投资的吸引力。

据芝加哥商业交易所(CME)FedWatch，截至周二晚间，投资者认为美联储在2022年5月前加息的可能性约为60%。相比之下，一个月前认为加息机率有24%左右。

“鉴于美联储政策发生重大变化，我们认为那些无法趁反弹积累一些现金的人就很衰了。”Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley写道。