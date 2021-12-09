“民进党哪有钱养网军” 原来是用纳税钱

来源：联合新闻网

作者：吴亮贤

民进党立委高嘉瑜遭林秉枢施暴后，牵扯出绿营网军之乱，对于各界呼吁绿营应有所节制时，民进党秘书长林锡耀却称“哪有钱养网军”，这一席发言，对比民进党政府的“1450”、行政院“中央图房”事件，或许林锡耀说的真没错，民进党没钱养，只是拿人民纳税钱来养。

随着社群平台崛起，政党、政治人物透过网络宣传，早已不是新鲜事，但就像行政院长苏贞昌曾说，“菜刀可以切菜，若拿来伤人、杀人就不对”，绿营网军、侧翼横行乱象，早已使中性的网络行销工具，成为打击异己的凶器。

近年来，从“卡神”杨蕙如率网军带风向、被认为间接逼死驻大阪办事处长苏启诚，到亲绿写手林玮丰自导自演“认知作战”，再加上此次林秉枢透过绿营网军“台独机关枪”李柏璋抹黑高嘉瑜，种种事件让人惊觉，绿营网军不但没有节制，反而成长为敌我不分的恶兽。

对于各界呼吁绿营清查网军乱象，林锡耀却宣称“哪有钱养网军”，或许，这句话说对了一半，网军规模之大，哪是党部预算能够支应？不过，从农委会编列1450万元预算雇用小编回击舆情，以及行政院发言人室幕僚被抓包制作攻击在野党的图卡等事件，大剌剌运用政府资源遂行政党目标的手段，恐怕才是林锡耀胆敢如此宣称的关键原因。