美国收水 中国放水？

来源：香港01

作者：倪文迪

面对经济下行更大风险，中国国务院总理李克强上周五（3日）刚表示会适时降准应对，人行本周一（6日）便宣布全面降准0.5个百分点，预料可向市场注入1.2万亿元人民币资金，有助刺激经济活动。部分市场研究更预期，随着经济动力下行减弱，中国有可能在明年初公布降息，例如调低贷款市场利率（LPR）或是中期借贷便利（MLF）的息率。

另一边厢，包括美国在内大部分主要经济体近来准备进入加息周期。中国此时放松货币政策，显示中国在新冠疫情之后已渐渐走出了独特的经济周期。

宽松刺激未雨绸缪

中国此时降准甚至降息，其实都是预期之内，因其既有客观的条件优势，亦有现实的需要。在条件上，中国是各主要经济体中新冠疫情期间放水比例最少的国家，而且未曾降息，有充份宽松空间。自今年中后国债需求有走高迹象，十年期国债孳息率由年初近3.3%下跌至现时的2.8%，而美元兑人币也由年初近6.85走低至最近的6.35，反映人民币国际需求较高，可以吸收宽松带来的货币压力。

尽管全球通胀升温，但中国的通胀水平仍然受控。今年以来，居民消费物价指数虽受到国际环境影响，但最新公布的10月CPI仍只有1.5%，远低于美国的6.2%，而中国全年的通胀仍始始终维持在2%以下。因此，宽松未至会令通胀进一步失控。

最重要的是，宽松政策适合现在中国的经济发展需求。随着各国进入收水阶段，来年中国发展将面对更大压力。而且，中国出口今年受惠于各地困于新冠疫情所致的生产链阻断问题，当来年各国的供应链部分收复时，支撑今年经济增长的出口也将面对压力。经济下行风险增大，适时降准对中国稳定经济发展的预期而言是必要的。

中国为中心的经济周期

然而，中国并非要搞大水漫灌，货币政策也只是略为放松。今年8月第一次全面降准时，不少分析已经预期年低会再降准，可见币策发展的可预期性。至于来年是否要进一步宽松，则要视实际国内及国际经济运行具体情况而决定。

总体而言，中国与世界逆向减息表明中国按自己的国情走出了自己的经济周期，这对中国是机遇也是挑战。中国如果能做好稳定发展的要务，摆脱西方经济理论中经济危机与高峰的周期，那将对全球经济发展是重要的启示，吸引更多追求稳定回报的资金投资，渐渐将中国的周期溢出至周边地区，达致一个足以与美国主导的经济体系抗衡的体系。

由于联系汇率及自由市场等基础，香港与国际经济周期的连系仍然很强，但实体经济上，香港与中国内地的关系无疑更为密切。如果中国发展出独特的经济周期，那对香港也是重要的挑战和机遇。香港得平衡两个周期不同的影响，如果能利用经济周期的不同，也可以减低香港受到经济周期性影响的风险。