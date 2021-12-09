把台湾推向战争的四个变数

来源：中时电子报

作者：朱云鹏

系统动态学是由麻省理工学院的佛勒斯特教授所创，后来接受永续发展推动团体罗马俱乐部的委托，将其运用于环境与人文长期变迁的研究。1980年，美国的巴尼教授又把这个方法，运用于他所主编的专书《全球公元2000年》──美国卡特总统所委托进行，有关全球永续发展的研究。

系统动态的基本方法，是把一些关键变数以及变数之间的相互影响关系，用动态模型描述出来，然后藉着这个模型来推演跨时点的趋势变化。所以，它就是一种模拟系统，与所谓的“兵推”类似；只不过兵推通常应用于敌对力量的作战，涵盖的时间通常较短，而系统动态则是对长期的趋势进行演练。

我们可以运用系统动态模型的概念，分析两岸之间关系的变化，预测未来的走向。在台湾内部的长期趋势方面，我们需要先认定几个重要的变数。一个是教育。此变数之重要性，在于它会形成下一代的思想与观念，而下一代会慢慢长大成年，成为公民。小时候受到的教育，会影响公民的思想，以及对于世界和两岸的认知，进而影响他们的政治态度。

在这个方面而言，自从十二年一贯新课纲实施以来，它最大的特色就是在历史上几乎消灭了“中华民国”。如今有很多的小学生都在问老师，为什么我们的国家叫作中华民国。多数历史课本对于中华民国产生过程的描述，可说是粗陋地一语带过，而且是放在东亚史。在两岸关系上，中华民国的存在和其历史发展，是一个重要连系，本有机会成为防止两岸走向战争的防火墙，但目前在教育上已经被推翻。现在的学生，知道身份证上印的是中华民国，但不知道中华民国代表什么，也不知道如何从中华民国的历史连接到中国更早的历史。

第二个重要的变数是媒体。目前（浏览量较大）主流媒体的内容，从电视到网络，清一色是反中、仇中、鄙中。所以等下一代长大离开学校，走入社会时，他们继续接受媒体的“教育”，而且其火辣程度远超过原来的课本。“中国”2字的内涵，只剩下“中华人民共和国”7个字。

接下来的一个变数是选举。我们采一人一票制，确实拥有民主的表象，但在选举文化的内涵中，更大的成分是民粹。用白话来说，就是前面两个变数所产生的“意识型态”，到了选举的时候，就成为政党的提款机。由于藉此提款，政党当选以后的政策，也必须具有“反中、仇中、鄙中”的特色。而且政党还可以透过网军，反过来引导媒体走向。

照理说，执政的政党希望安定，不希望动乱，但如果安定的前提是改变以上的趋势，那就会影响政党的执政机会，而政权当然比安定更重要，所以个别候选人没有选择，必须成为以上力量循环的加速器，而非煞车者。要之，教育、媒体、选举、公共政策，形成自我内循环，速度愈来愈快，往同一方向前进。

最近几年，有一个外在的变数也产生重大的变化，那就是中美对抗。尤其在新冠疫情发生后，美国内部也有媒体、选举、政策的反中循环。于是在外交上，在台美关系上，成为另外一个反中力量的重大来源。其反映于政策，就是大量购买军火、部署中程飞弹、提高后备军人动员、研究恢复征兵制。

这四个变数的循环，相互强化，往战争的方向前进。当然，还是有代表煞车力量的变数存在，包含两岸及全球经贸往来、人员往来、主流媒体以外的媒体、留学生…等等。但是，目前看起来，这些变数的力量发展，不足以减缓或改变主流力量运动的方向和速度。

巴尼教授曾说，使用系统动态的目的，在于提醒利害关系人在面对问题时，要采取“预防式”，而非“回应式”的改变。系统动态处理的问题都是长期趋势演变，就像全球暖化一样，等问题出现了才想办法解决问题，往往已经来不及了。战争与和平这两个不同方向的演变，其最大的利害关系人是全体台湾人民。如何唤醒一般民众了解这样的趋势，主动地做出预防式的防范，而不再充当政客或外国人的棋子和牺牲品，是知识份子的职责和任务。

作者为东吴大学巨量资料管理学院讲座教授