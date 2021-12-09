乌克兰危机化解了，台湾呢？

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国总统拜登于美东时间7日上午11时在白宫与远在瑞士日内瓦的俄罗斯总统普京举行视讯峰会。从峰会的良好气氛、时间、双方国安团队举行后续会谈，以及相互期许下次实体峰会再相见等情况来看，也许两国并未达成具体结论，但却尽在不言中，至少乌克兰危机已暂时化解于无形。

这次俄罗斯和乌克兰两国战云密布是普京一手导演的一场危机，全球都感受到俄乌战争一触即发，危机感十足，让拜登非出面解决不可。普京最近在乌克兰周围不断增军，总兵力高达17.5万，并释出“天气愈寒冷，愈可能开战”的讯息，目的就是让拜登政府有充分时间因应。

拜登一面忙着与欧洲盟国领导人通电话协调，一面召开国安会议研商各种因应方案。峰会举行前，美方就预告一系列反制与制裁措施。警告如果乌克兰军事危机升温，美国与北约盟国将派遣部队驰援乌克兰；美国也可能使出杀手把俄罗斯排除于“环球银行金融电信协会”（SWIFT）体系之外。SWIFT是全球各金融机构通用的汇兑机制，如果俄罗斯出局，莫斯科金融与汇兑体系将陷入空前危机。

美国祭出的制裁手段还包括：美国与欧洲盟国家正研究对俄罗斯政府出资成立的“俄罗斯直接投资基金”施以制裁；研拟对投资人在次级市场购买俄罗斯债券做出限制的各项方案。如果乌克兰危机未能缓解，美国为首的北约组织将邀请乌克兰加入北约。

在这次峰会中，普京先让拜登提出美方的看法，再表达俄国立场。他强调，俄罗斯这次陈兵乌克兰边界，主要是担心乌克兰政府军要夺回亲俄的乌东分离主义分子占领的失土。此外，普京也画下红线，要求美国不得让乌克兰加入北约。易言之，克里姆林宫的要求很简单也很强硬，就是要“维持现状”。双方同意，有关乌克兰危机的后续谈判将由双方国安团队安排进行。

普京这次透过视讯峰会，也有对拜登邀请他参加6月16日瑞士日内瓦实体峰会表示感谢与投桃报李的意味。上次峰会大大提升普京的声望与俄罗斯的国际地位。这次视讯峰会则有助于提升拜登危机控管的形象，摆脱美国从阿富汗撤军的阴影。谁说拉抬对手不能垫高自己？

这次拜普峰会前，很多媒体与评论都将乌克兰与台湾相提并论。白宫国安顾问沙利文7日在被媒体问及美国如何应对乌克兰与台湾造到侵略的危机时，他答称美国将采取一切行动遏阻中国武统台湾。美国国务卿布林肯当天在《华尔街日报》主办的论坛上表示，美国将依照《台湾关系法》协助台湾防卫自己。同一天，美国国防部长奥斯汀对军媒表示，无论是乌克兰或台湾，美国都会透过“整合式吓阻”取得优势，确保现状不变。

拜普会后，美国国安三巨头同一天警告俄罗斯与中国不得对乌克兰与台湾轻举妄动，也许台湾人民真该想一想，蔡英文领导的民进党政府是否也有相当大的责任？

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授