民主峰会硬推民主 强加别国遗祸深 　　

来源：星岛日报 社论

由美国总统拜登牵头的民主峰会昨晚举行，明显是一场基于冷战思维发动的意识形态战争，有隐而不宣的目的，试图诋毁中国的人权和民主情况，制造思想对立，扩大其遏华朋友圈，从而重塑美国的全球领导地位。中国今次採取了主动反击，抢夺民主话语权，义正词严指出不能迷信美式民主，不同地区要走结合国情的民主道路，才能保持社会稳定，经济长期繁荣。

美搞意识形态对立 冷战思维遏华

拜登在一连两天的民主峰会揭幕时宣布，将会成立民主复兴倡议，透过一系列政策和逾四亿二千万美元援助，在全球支持自由独立媒体、打击贪污、加强民主改革、利用先进科技促进民主，以及捍卫自由公平选举。

拜登上台后倡议举办民主峰会，不管台前唱什么戏，实际意图却昭然可见，就是联手盟友遏制中国崛起。他除了强化美日印澳“四方安全对话”机制，又成立美英澳联盟外，更积极扩大朋友圈，借民主峰会推动人权和价值观外交，还重新定义民主，只要合乎美国地缘政治需要，即使有几十个国家被评为民主不及格，也获邀参加，而中国和俄罗斯却被拒诸门外。此举一方面刻意将派对做大壮声威，另方面将这些获邀者抬升上更高道德高地，借此贬损中国在国际上的地位。



在峰会召开前，美方更采取系列行动，首先是以人权为由，牵头宣布外交抵制明年北京冬奥，“五眼联盟”的其他盟友迅即跟随，又邀请香港逃犯罗冠聪出席峰会，与台湾代表在会上发言，显然是想用最低成本来抹黑中国，巩固美国的人权价值观外交。



此外，拜登亦想借这次峰会，重建被前总统特朗普破坏的美国民主灯塔形象，并趁机做骚给美国人看，因他在控疫无效、遏止通胀不力和阿富汗仓皇撤军等内外交困下，民望大跌，不得不与华经济再挂鈎，又表明不寻求改变中国体制，遭政敌批评对华示弱，唯有举办民主峰会摆出敢于捋虎须的姿态，凸显对华政策依然强硬，试图挽回声望。



华抢攻争话语权 破美抹黑行动



美国民主倒退，荣光不再，已是不争事实，连美媒也质疑其主持这次峰会的资格，但拜登仍要大搞，明显是冲着中国而来，中国这回却不采守势，而是猛烈进攻。中国继早前发表民主白皮书、美国民主情况报告后，外交部驻港公署及中联办昨天举行座谈会，批评美国借民主峰会唱衰香港、诋毁中国，扭曲民主价值，违背国际关係基本准则，干涉中国内政，是一场政治闹剧，制造世界分裂。



中方还批评部分港人盲目迷信西方价值和美式民主，与外部势力勾结，发动街头政治，阻挠香港民主发展，更冲击法治秩序，令香港前年陷入动乱。在中央介入下，香港才能迅速由乱到治，进一步完善选举制度是结合香港实际情况调整，为香港带来新气象，下周日立法会选举选出的新议会，将体现优质民主。



事实上，从近十多年来多国的惨痛经验可见，民主发展须符合国情，美国强行将美式民主移植他国，只会带来无穷祸害，阿富汗、伊拉克、利比亚等先后经历“民主革命”，水土不服的后果是政局长期动荡，民不聊生。香港两年前已差点走上这条险路，港人应引以为鉴，勿再盲目追求西方式民主，应切实走一条符合港情的民主道路，并要对制度有自信，致力办实事，积极着手解决困扰多年的社会问题和经济转型，让民生得到改善，经济提速，重拾上流机会。