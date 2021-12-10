乌克兰问题说明了国家安全威胁

来源：香港01新闻

作者：倪文迪

踏入12月，乌克兰局势再度紧张起来。乌克兰与俄罗斯被指在边境增兵，并就此互相指摘。乌克兰今年以来已多次表示很可能会被俄罗斯入侵，本月初再指俄军在其东部边境集结。俄方则反指乌军本月在东乌急速屯兵，因而以增兵作为正当防卫手段。

军事冲突一触即发，国际社会都加入希望调停。美国总统拜登周二（7日）与俄罗斯总统普京进行视像会议，警告如果俄罗斯入侵乌克兰，其将与盟友一起行动发动史无前例的经济制裁。俄罗斯则要求美国及北约停止东进及向俄罗斯周边国家提供武器。会议未有达成共识，可见各方分歧仍大。

不在自己的“后花园”

美国的经济制裁不能扭转关乎国家核心利益的行动。而乌克兰问题对于俄罗斯而言，正是寸步不能让的红线问题。追溯回2010年代，美国为首的北约和西方国家试图将原在俄罗斯势力范围下的乌克兰拉拢到西方阵营，部署将北约军力进驻乌克兰并建立导弹系统。乌克兰本身已有不少苏联时代遗留下来的军工基础，而且与俄罗斯相邻，一旦加上北约的支持，势必成为俄罗斯重大安全威胁。

及至2014年，克里米亚在俄罗斯支持下加入其国，已反映克里姆林宫不会坐视西方在乌克兰的军事行动。不管如何，乌克兰即便要倒向西方阵营，普京也会认为必须去军事化才可放心。

乌克兰须了解自身位置

克里米亚危机后，西欧各国已开始与俄罗斯接触，试图平息事件。在2014至2015年间，欧洲安全与合作组织与俄罗斯、乌克兰及顿涅茨克地区民兵组织达成了两次明斯克停火协定，让顿涅茨克进入半独立的状态以换取和平。北约似乎也有意识地避免越过俄罗斯红线，对乌克兰加入北约的申请迟迟不决，反映西方并不想让问题扩大。

惟泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年就任乌克兰总统后，明确不满明斯克停火协定的安排，今年8月更通过《过渡政策法案》，似乎有意以军事力量收复乌东地区。显然他并没有认清乌克兰夹在两大军事势力的危险位置，反而利用自身的地缘位置意图将问题“输出”到北约和俄罗斯。今年以来乌克兰不断表示俄罗斯即将入侵，自己却亦不断军事集结，当下最需要冷静和务实的似乎就是乌克兰本身。

其实俄罗斯作为军事大国，自然不会容许在附近出现严重的军事威胁。正如冷战时期在美国“后花园”加勒比海的古巴于1959年发动社会主义革命后，美国也如坐针毡，视其如肉中之刺。美军1961年不惜帮助古巴先前的独裁政权流亡军反攻，亦即是著名的“猪湾事件”，但最终以失败告终。翌年苏联打算在古巴部署具核打击能力的导弹系统，美国更马上准备开战，古巴导弹危机差点引发超级强国的大战。所以当俄罗斯要求北约停止东进，拜登回应称不会接受俄罗斯的任何红线，也应该反思一下古巴的往事。

同样道理，台湾与朝鲜半岛在地理上与中国大陆相邻，假如被带有敌意的对手部署军力，也会对中国造成重大军事威胁。这也是为何中国不会容许美军在台湾岛上部署；而2017年韩国试图在国内部署美国提供的萨德反导弹系统也遭中国推出“禁韩令”作强烈反制。