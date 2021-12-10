来源：联合报

作者：季淳

台湾前总统马英九投书联合报，忧虑这几年民进党政府表现，趋近“不自由的民主”。台湾是不是真正的民主？如果是，为何走到今天；如果不是，那么台湾从一九八七年解严以来经历的又是些什么？

从比较政治角度说，台湾是民主转型范例之一：解严、开放党禁、报禁、国会改革、总统直选、军队国家化，到三次权力和平转换。吊诡的是，台湾可能也是民主价值深化较不成功的例子。

虽然民主在台湾行之有年，但许多政客并没有将制度背后的民主规范内化于心。因此便宜行事作为，往往对政党目标达成可收一时之效，却伤害民主化与制度化的努力。

为何民主转型成功后，台湾无法深化巩固民主价值？原因可能在于，族群政治对台湾民主化过程的巨大影响，结果是，与其说这些年台湾政治发展是民主化过程，不如说它可能是以民主化之名，行本土化的过程。因为两者目标何其相似，都是为了改革或推翻过去国民党专制政权，于是过程中，民主价值与本土价值纠葛夹缠，加上政治本身又是场感性大于理性竞争，所以倾向理性思考的民主价值，往往淹没于感情为出发点的本土价值之中。

再从比较政治角度看，台湾八零年代民主转型过程相对平稳，不像韩国在一九八七年经历一场百万人民群众运动。

何以致之？因台湾过去的专制政权，是植基于少数族群对政治权力不具正当性的寡占，这些年来将政权本土化，让居多数的本省族群得到应公平享有政治权力过程。因此，民主对一些本土政治人物来说，与其说它具有目的性价值，不如说是为获取并维持政治权力目标的工具性价值。如果民主的实现会妨碍这些目标达成时，民主是可以被牺牲的。

本来台湾本土化政治发展，在两千年民主转型后，可以有个深化民主的机会；可是一些政治人物仍沉迷于过去族群政治魔力，操弄统独、去中国化和历史重新诠释等议题。于是台湾民主化过程，先天上与本土化夹缠不清，后天上又受重创。

在第三波民主化来临前，民主国家居于少数，当时的政治学者主要关切的是，民主与专制的区别；第三波民主化来临，各式各样变异的民主政体如雨后春笋，今天政治学者关切的则是，种种变异民主制度间的区别，提出种种“混合政体”概念。今天民进党政府在内外监督下，并不容易真正走向某类专制独裁，但是它近来的所作所为，如何深化台湾的民主价值？如何替台湾民主寻找没有拥有过的“真正灵魂”？