是谁让台湾沦为“处处皆战场”？

来源：旺报 社评

台湾国防部长邱国正日前说，眼前是他从军40年来最危险时刻，日前他又发出警示：“如果战争爆发，台湾到处都会是战场”。无独有偶，台湾外交部长吴钊燮在接受澳洲媒体访问时也警告，“中国扩张主义”可能引爆第三次世界大战；身处“抵挡中国扩张主义前线”的台湾，并不要求其他国家为台湾上战场，但希望理念相近的国家能提供更多的支持。

今年4月美国前印太司令戴维森称中共可能在6年内武统台湾后，各方纷纷对台海发出警讯。所幸美中领导人拜登与习近平举行视讯峰会后，开始转向没有硝烟的政治战，拜登9、10日举行针对中国的全球“民主峰会”，大陆则发表《中国的民主》白皮书，并抢在民主峰会前夕举办“南南人权论坛”，痛批西方霸权，两强都有意避免爆发真实的战争。

只有蔡英文政府还在继续呼喊战争，要世人继续关注台海的战争危机。邱国正的“处处皆战场”，吴钊燮的“第三次世界大战论”，无非就是高喊“狼来了”，只是大家不太想理会了。蔡政府别无选择，只好继续高喊“狼来了”。

当然，狼不是你喊，牠就会来，也不是你不喊，牠就不来。例如，大陆军机开始从台湾西南到东南空域“串门子”，大陆军舰也现迹东北海域，印证了邱国正所说：“台湾北中南东各个方向都有敌情”，大陆显然以此威吓蔡政府不要搞法理台独。

另一方面，第13届“海峡论坛”即将在12月10日于福建举办，大陆还是继续对台发出和平的讯息，在外紧内弛的状态下，保留两岸交流的一息空间，避免两岸关係被民进党操纵的“抗中”氛围闹得无法收拾。

但是，大陆透过举办“海峡论坛”为两岸交流留下一息空间之际，陆委会却扮演呐喊“狼来了”的角色，先前不断警告“海峡论坛是中共主办的大型对台统战平台，历年来藉由活动拉拢及分化台湾，宣传对台统战成果，希望达成其统一台湾的政治目的”。陆委会还明白要求“不希望我方人员透过视讯参加”。

外交部长、国防部长接续喊出台海之战是“第三次世界大战”、“处处皆战场”，但当大陆希望两岸能透过海峡论坛维持两岸和平关係时，陆委会又出来充当“拦路虎”，威胁台湾人民与团体不要参加海峡论坛，这是什么逻辑？一味以想像的战争作为“恐吓牌”，威胁台湾人民不能跟大陆亲近，是要让两岸交流毫无出路可言吗？

民进党怕输怕清算

在这个风向下，蔡政府支持的一些美籍人士，也不时帮蔡政府高喊“狼来了”。“2049研究所”的易思安最近就在绿媒为文说：“中国人民解放军似乎正在准备发动一场征服台湾的战争。我们不知道习近平和中共中央政治局何时会下令展开攻击。不过，警告标志已经出现，而且正在不停闪烁，冲突可能正在逼近当中。”他还指出，亲北京的候选人2024年不是不可能当选总统，到时不知台湾如何避免沦落香港悲惨的命运。

民进党在香港“反送中”运动中吃尽了“芒果干”的便宜，现在没有“香港芒果干”可吃，不是继续利用香港的剩余价值，就是开始自行制造“芒果干”，还请外人来帮腔。蔡政府看的很清楚，1218“四大公投”，明年0109“中二立委补选”和“林昶佐罢免案”都是硬战。稍微远一点的2022九合一选举、2024总统立委大选，民进党也都不容易过关。

从4大公投开始，蔡政府一仗都不能输，执政离离落落，繁华散尽，一败可能步步败，所谓“千里之堤，溃于蚁穴”，民进党不敢输，输了不是台湾会变成“香港悲惨的命运”，而是民进党人可能会遭到台湾人民清算。这从林秉枢一个爱情登徒子，可以搅得绿营人心大乱，就可以知道绿营执政这些年不知隐藏了多少乌漆墨黑的事，一旦被掀开，到底又要多少人头落地？

民进党在2016与2020两场大选后食髓知味，于是开足马力打“战争牌”，即使台湾可能变成“处处皆战场”，也不愿回到两岸和平发展的正轨，这就是蔡政府包藏的祸心。