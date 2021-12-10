民主峰会治不了美国对华“焦虑症”

来源：环球时报

作者：秦安

拜登竞选时候就处心积虑要召开的“民主峰会”终于要在12月9日、10日粉墨登场。美国不仅给中国埋了“邀请蔡英文当局参会”这颗大雷，而且明确排斥和中俄友好的匈牙利，邀请和中俄对抗的立陶宛参会，活生生地把“民主峰会”搞成了一家独霸天下的混淆黑白和倒行逆施。

近年来，美国政客从军事威慑到科技霸凌再到贸易制裁，用尽一切手段攻击抹黑中国。这反而让我们看出，美国政客大有黔驴技穷的窘态，“民主峰会”似乎成为其发动战争之前的最后一次挣扎。美国政客对中国的优越感已经不可逆转地变成了焦虑感，美国人民，尤其是因新冠死亡的80多万美国老百姓，成了美国政客手中的牺牲品。人民连性命都保不住，如何还能当家作主？

当前，中美关系发展已经进入贴身肉搏的十字路口，经过一系列毫无底线的恶意围攻之后，美国政客终于意识到，中国共产党和14亿多人民筑起的新时代“万里长城”，在美国几乎穷尽战争之外所有手段的攻击中，反而变得更加牢固。尤其让美国政客心里窝火的是，美国对中国实施的各种围攻，反而使中国检验自己，进而成为变得更加强大的契机，中国全国一盘棋、全民总动员的态势日趋炉火纯青。美国如此强大的对手，就像一面镜子和反面教材，进一步彰显了中国的制度优势、治理优势和文化优势。尤其是中美新冠疫情防控结果的天壤之别，使美国政客颜面尽失，于是祭出了其认为最能蛊惑世人的“民主”，企图攻破中国的防线。岂不知，这样一来，更加将美国从优越感到焦虑感的内心小算盘，暴露得一览无遗。

对于这一点，美国政客已经毫不避讳了，新华社华盛顿12月1日报道，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔在澳大利亚洛伊国际政策研究所举办的会议上说，“请看短期内发生了多少变化。中国令我们感到焦虑。但我们相信，自己在未来有一席之地，我们将坚持下去。”不可一世的美国为何如此不自信？至少以下三个方面，显示出了美国日落西山的焦虑源头。

其一，对什么是民主真谛，已经失去了基本良知。民主，指人民所享有的参与国家事务和社会事务管理或对国事自由发表意见的权利，其过程是听取每个人意见，目的是找到最大公约数，从而让制度发挥出最大效能。美国的所谓选票民主，仅仅在投票的一刻管用，等投了票，对政客就毫无约束力。与其说这是民主，不如说是“金主”、“票主”、“霸主”，一切为了金钱，一切为了选票，一切为了霸权！美国社会的各种“民主、自由”，实质就是“抢枪呛”三招，暴徒抢劫商店，变态者枪杀无辜，政客对呛撕扯，这乱糟糟的样子遭遇全球讽刺，让人看不起，事实上已经导致美国的严重黑社会化，美国所谓“三权分立”成了维护这种状态的机器。对内如是，对外表现更为突出，美国的霸权行为成为国际民主的最大破坏者，成为世界安宁的最大黑恶势力，导致多少无辜百姓家破人亡。“民主、自由、人权”成了美国政客的护身符，深受其害的美国人民和世界各国，都将考虑如何撕掉它？这一次所谓的“民主峰会”，集中地展示了美国民主的虚假，必将遭受更加猛烈的驳斥和唾弃。

其二，对如何使用威慑力量，已经没有了嚣张气焰。尽管美国的军机和舰艇依然在世界各地部署，依然在每天迫近中俄边境威慑，但昔日“丛林中的残暴猎杀者”，已经变成了“院子里的流氓”。美国政客祈求合作会谈显示了其贪婪本性，处心积虑挖坑揭示了其狡猾伎俩，设置“护栏”则暴露了其胆怯心理，美国霸权正在势不可挡地衰落。12月2日，美国《国家评论》杂志网站举办了一次辩论：美国是否应该保卫台湾？不愿开战一方列出六大理由，其实就是惧怕中国维护领土完整的决心、战斗精神、打击实力、地理优势、加速统一以及美国彻底失去霸权能力。美国五角大楼日前发布“2021年全球态势评估”报告，称“美军将扩大在印太地区的军事据点规模”，被铁杆盟友日本媒体解读为“确保在有事之时分散部队”，避免被“中国团灭”。而恰恰在美国的军事威慑下，解放军举行的一系列军事演习，让反霸斗争将成为推动发展的新动力，中国自立自强迈上一个新的台阶，思想意识持续洗礼净化，作战能力得以提炼提升，行动举措日益坚强果断，美军的所谓军事威慑，反而成为美国可能遭受毁灭性打击的现实风险。

其三，对怎样防控疫情蔓延，已经不存在强国自信。这次抗疫，中国政府表现出人民至上、尊重科学的治理观。中国人民表现出团结一致、齐心协力的文明素养；反观美国，政府表现出资本至上、罔顾科学的荒唐态度，一些美国民众也是无法无天、尤为自私、极端反智，最终导致美国目前已经超过80万人因新冠死亡。人类前途在于人民的觉醒，美国政客的“民主”这副迷幻药还能迷多久？尽管其所谓“民主价值观”把自己的部分老百姓迷幻得连生命权都不知道如何维护，可他们不可能就这样一直忍耐政客的无能，眼睁睁看着一个个美国人不断地被新冠病毒夺去生命。当前，新发现的新冠病毒变异毒株奥密克戎，引起西方国家一片慌乱，封城锁国、禁止旅行、股市暴跌，可谓哀鸿遍野，西方舆论一致鼓噪的抗疫成果就要毁于一旦，一切都得从头再来，大有末日来临之势。而中国这边风景独好，疫情有效控制，人民有了实实在在的安全感。可美国政客光想着用“民主峰会”玩话语权，结果必将是越玩越散，自己内部都吼不住了。有人形象地讽刺，现在的美国从外部看像苏联，从内部看像晚清。也正因为这样，此次“民主峰会”似乎成了美国政客的“最后一根稻草”，企图以此突破中国人民构建的“万里长城”，所谓世界唯一强国的自信已经荡然无存，美国政客成了埋怨别人越来越好的怨妇。从这个意义上看，这所谓的“民主峰会”也是美国政客心中的最后一块遮羞布，从而引发世界对美国民主情况的深入检视，而事实必将证明，这一定是美国虚假民主的“皇帝新装”。

总而言之，长期以来，美国自诩“民主灯塔”和“民主样板”，在无视自身民主制度的结构性缺陷与实践中走样，频频打着所谓民主的旗号肆意干涉他国内政、发动对外战争，充当“民主教师爷”，在许多国家和地区制造动荡和人道主义灾难。正因为如此，美国此次所谓“民主峰会”垄断民主标准，把民主当做打压别国工具的做法，更加说明连保护民众生命都束手无策的美国政客，正企图抓住这根“救命稻草”，但其本性决定了必将坠入无底的深渊，让我们共同拭目以待。（作者秦安是中国网络空间战略研究所所长）