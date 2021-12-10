中国升外汇准备金率 对人民币单边强势说不

来源：路透社

作者：张金栋

近期人民币兑美元即期在缺乏自营盘的情况下依旧“升升不息”，中国央行周四晚间宣布上调外汇存款准备金率，寄望市场回归理性。不过分析人士也指出，这反映央行对人民币强势“不满”，此举有利于缓和人民币升值，短期6.35一线可能是政策底。

“央行这个举措令人意外，因为美联储已经在部署来年加息了，而人民银行仍然坚持调升外汇存款准备金率，这显示出它稳定外汇市场的决心，”瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰对路透表示。

一中资行交易员也表示，“央妈再不出手，美元/人民币估计6.3都守不住，这几天没什么自营，人民币还哗哗哗的升值。”

就在央行宣布最新举措后，离岸和在岸市场迅速做出反应，在岸人民币自6.3450附近一路下跌至6.3775元，离岸CNH也快速调整，盘中跌破6.38关口，基本回吐本月涨幅。

中国央行周四晚间公布，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。这是央行今年第二次上调该利率。

巧合的是，同样是自12月15日起，中国央行将实施下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，可释放长期资金约1.2万亿元人民币。

中国央行最新公布的金融机构11月外汇存款规模为1.018万亿美元，较上月升43亿美元，为连续两个月回升，距离6月的纪录高点（1.019万亿）仅一步之遥。而在5月底中国央行时隔多年后宣布采取调升外汇存款准备金率，也是正值外汇存款连续两个月维持在万亿美元上方。

**缓和人民币升势**

庞大的美元存款形成了美元流动性外溢的金融风险。分析人士称，调升外汇存款准备金率，将促使商业银行更多地保留一部分外汇资金用于上缴，增加美元需求的同时减少美元供给，缓和人民币升值。

“提高外汇存款准备金率等于是为美元借贷活动的齿轮里面’抛沙子’，用更高的存款准备金率锁定更多的外汇准备金”，德邦证券首席宏观经济学家芦哲称，抑制资金套利的附带结果，就是通过减少美元供应从供需层面减缓人民币升值的趋势。

“央行此举也表明，人民币升值太强太快，不得不出手，”法国外贸银行驻香港经济学家Gary Ng表示，“此举将增加投机成本，迫使银行持有更多外币而不是将其兑换成人民币。”

Gary Ng并表示，随着中国经济下行压力加大，人民币过度走强并非增长的好兆头，尤其是在明年第一季度基数较高的情况下。

根据测算，央行此举可以回收约200亿美元的流动性。

央行上次上调该准备金率是在今年6月15日，当时上调幅度亦为2个百分点。当时市场也认为，此举表明央行不会放任人民币过快升值。

中金公司此前报告指出，金融机构信贷收支表外汇资金的增速和人民币汇率有着很强的关系，增速越高，人民币升值的压力就越大。

5月下旬人民币出现加速升值，当时监管层也打出组合拳，随后在美元转强等内外部因素共同作用下，人民币自6.35附近的高点回落，至7月底短暂跌破6.5关口。这次人民币升破6.35后再度出手，似乎表明短期人民币的政策底已渐明朗。

“人民币汇率涨太猛了，有些单边升值的压力，另外境内美元太多了，需要回收一些，”招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳称，“如果这次效果不好，后头可能还有更多政策出台。”

自7月底以来，人民币兑美元汇率已上涨逾2%。按贸易加权计算，处于 2015 年末以来的最高水平。

一中资行交易员称，从两次调整的时间点看，美元/人民币的政策底基本就在6.35附近。

另一中资行交易员稍早表示，中国持续高顺差，人民币强势也正常，不过能升到什么水平，还是要看监管层的态度。

周三开盘后市场交投活跃，结汇需求很快将汇价推高至6.35关口附近，并突破年内高点，创逾三年半新高。而市场人士也认为，美联储紧缩周期下，美元大概率强势，因此人民币很难一直维护单边升势。

美联储下周召开会议，决策官员在会议前暗示可能会加快缩减刺激措施的步伐 ，这将 为可能提前加息铺路。货币市场目前已完全消化6月前加息25个基点的预期。