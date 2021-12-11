民主峰会沦圈地角力 恐伤美威信

来源：台湾《联合报》

由美国发起的民主峰会，一开始就被外界视为“围堵中国”的战术，中国大陆也打着民主旗号另辟战场，导致主办方设定的“盛会”，沦为敲锣打鼓的“美中互相圈地运动”，反让受邀者怕被贴上标签而望之却步；雷声大雨点小的结果，很可能斩伤美国领导威信，不利拜登政府整体外交布局。

拜登今年一月重返欧洲后，就再三向盟友保证“不要求大家在美中之间选边站”，但民主峰会遭华盛顿邮报质疑，与会成员的民主品质良莠不齐，且不脱地缘政治考量，让外界看到美国为团结盟友伙伴，对抗中国大陆的图穷匕见。

民主党政府上台后，外交动作频仍，无论双边或多边联合声明，应对新冠或强化供应链等针对特定议题的会议，基本上各国和企业都很给面子出席，唯独这次民主峰会，拜登竭力吹拉弹唱，具体共识结论犹未可知。

美中密集竞争，从联合国组织、疫苗援助到台湾议题，经常亦步亦趋，双方大动作或少，小动作却不断；这次美国的民主峰会登场前，中国大陆抢先一步开了“民主论坛”，如此拉帮结派画分阵营，对于被迫入伙的国家来说，实质利益和副作用又该如何计算？世界各国的期待，与其说“有效和陆方竞争”，应是“避免美中陷入冷战式的集团对抗”。

不过，民进党政府一开始就高调宣传，强化自己亚洲民主灯塔的形象，在军事和外交压力环伺的状况下与美国交心，却无力打开两岸沟通管道。

驻美代表萧美琴和拜登等民主盟友“同框”的这一天，尼加拉瓜选择和“中华民国”断交，与中华人民共和国建交，映照的正是国际政治现实下的“民主价值”与“国家利益”；台湾不是唯一面临这道难题的“国家”，世界各国亦如是。

“民主”为美国为重返世界所高举的旗帜，却在激烈大国竞争的状态下被稀释和转化，可能并非拜登这个政坛老将所愿，他更该忧心的是，这场峰会落幕后，美国的领导威信如何维持，是否还能联合世界各国与中国大陆抗衡？