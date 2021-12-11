来源：台湾中时新闻网

作者：苏泳霖

台湾行政院政务委员唐凤、驻美大使萧美琴应邀参加由美国总统拜登主持的“民主峰会”。唐凤不仅预录影片代表台湾发表“国家声明”（National Statement），还将在分组讨论担任与谈人，分享台湾数位民主经验，萧美琴大使亦被媒体发现与拜登等世界民主国家领袖“同框”。这一刻，几乎可以视为蔡政府任内外交突破的最亮眼时刻，相比之下，尼加拉瓜的断交在蔡英文眼里似乎微不足道。

毫无疑问，台湾受邀参加民主峰会，并有政府代表以正式官衔名义与会发表演说，还能得到世界上多数已开发民主国家的讚赏，以及国际主流媒体的聚焦，从某种程度上来讲，台湾确实“站在了世界舞台的中心”。

但，这是真相吗？如果拿唐凤最擅长的科技和大数据的方法，去客观检视这场峰会的实质国际影响力，就可以完完全全判断出，台湾“站在世界舞台中心”之说就是一个自欺欺人的幻觉！在真实反映世界网路搜索热度的“Google Trends”页面上，分别用英文输入民主峰会、拜习会、拜普会（美俄元首会）以及北京冬奥会，再统计最近30天全球范围内的搜索热度，透过横向对比，就可以轻而易举看到以下四点真相：

第一，在上述四项议题中，民主峰会的30天内搜索热度垫底，平均值仅为拜习会的1/4、拜普会的1/3。第二，过去30天内，单日搜索热度最高的是11月16日拜习会（100分），紧随其后是12月8日拜普会（99分），再来是12月6日美国宣布外交抵制北京冬奥（81分），民主峰会的单日最高热度只有5分。第三，若将时间轴拉近，只看过去7日内热度变化，拜登在民主峰会发表演讲时的热度，仅为拜登与普京会面时热度的1/10。第四，若再将搜索范围限定在美国国内，并加上Omicron变种病毒作为对比项，则显示上述所有政治议题的相对热度全部倾向于零。

这四点真相，完全没有经过人为操作，更扯不上什么“认知战”，就是任何人登入Google就可以看到的结果。这说明了什么？第一，相较于美中、美俄元首峰会，国际社会根本不关心民主峰会。第二，即便是美国网友，也对民主峰会兴趣缺缺，疫情仍然是他们最关心的议题。综合以上两点，又可以轻易得出以下判断：用台湾人熟悉的话来讲，这场民主峰会就是拜登政府自己搞出的一次不成功的“大外宣”和“大内宣”罢了！

之所以说是不成功的“大外宣”，上面全球网路搜索热度的真实数据已经说明了一切。之所以说是不成功的“大内宣”，除了美国网民自身都漠不关心外，更有美国媒体批评，峰会受邀者不乏人权劣迹斑斑的人士，部分欧盟成员国反被拒之门外，而美国自己的民主倒退、不被信任也是尴尬之一。换言之，这场国际社会和美国舆论都不认帐的民主峰会，只有台湾沾沾自喜，以为登上了世界舞台中心，殊不知自己只不过扮演了“拜登话剧团”的一个配角，更何况这场话剧既不叫好，也不叫座。

前总统马英九称台湾已经退化为“不自由的民主”（Illiberal Democracy），如果从这次台湾几乎所有主流政党、政治人物、媒体都不敢戳破这场民主峰会的假象来看，确实如此。

（作者为智库研究员）

